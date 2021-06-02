MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü okullarda haziran ayında gerçekleştirilecek uzaktan ve yüz yüze eğitim ile sınav uygulamalarına ilişkin yazı yayımladı. Peki, Liselerde hangi dersler yüz yüze olacak? Liselerde sınavlar ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte haziran ayı normalleşme takvimine göre okullarda yürütülecek eğitim faaliyetleri ile ilgili detaylar...

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ortaöğretim kurumlarında yürütülecek uzaktan ve yüz yüze eğitim ile sınav uygulamalarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Türkiye genelinde uygulanan Covid-19 Salgını tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni kararlar alındığı hatırlatılarak "Ortaöğretim kurumlarında yürütülecek uzaktan ve yüz yüze eğitim ile sınav uygulamalarına ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." denildi.

TAKVİYE KURSLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ders kesimi tarihi, 02 Temmuz 2021 olarak belirlenerek tüm iş ve işlemler bu tarihe göre yürütülmesi istendi. Mezunlar dâhil 12. sınıflara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel öğretim kurumlarındaki takviye kursları yüz yüze olarak 25 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇ GÜN?

Ortaöğretim kurumlarında, tüm sınıf düzeylerinde eğitim ve öğretim faaliyetleri; 07 Haziran 2021 tarihinden itibaren haftada iki gün yüz yüze, diğer günlerde ise uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.

Açıklamada yüz yüze eğitime katılım isteğe bağlı olacağı, eğitim faaliyetleri, gerektiğinde seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yürütüleceği belirtildi.

LİSELERDE HANGİ DERSLER YÜZ YÜZE OLACAK?

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde; alan zümre öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile verilecek.

DERS VE TENEFFÜSLERİN SÜRESİ BELİRLENDİ!

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ile bu kademede eğitim verilen özel eğitim sınıflarında 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacak. Özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarında öğle arası verilmeyecek. Bir ders saati 30 (otuz) dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde günde 6 (altı) ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak.

KATILIM İSTEĞE BAĞLI, DEVAM ZORUNLULUĞU YOK!

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacak. Öğretmenler tarafından haftada 5 (beş) gün okulda yüz yüze eğitim verildiği için veli isteğiyle okula devam etmeyen öğrenciye ayrıca canlı ders uygulaması yapılmayacak bu öğrenciler dijital platformlara (EBA TV, mobil uygulama vs.) yönlendirilerek bunlardan yararlanmaları sağlanacak. Ancak bir sınıftaki tüm öğrencilerin velilerinin uzaktan eğitim için dilekçe vermesi halinde o sınıfa uzaktan-canlı ders yapılabilecek.

Evde veya hastanede eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrenciler için tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlanacak. Öğrencilerin evde veya hastanede yüz yüze eğitim almalarında velilerin tercihi esas alınacak. Velilerin evde/hastanede yüz yüze eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerce söz konusu öğrencilere uzaktan canlı ders yapılacak.

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrenciler için hâli hazırda uzaktan eğitim yoluyla devam eden destek eğitim odası eğitim faaliyetleri 07 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitim yoluyla başlayacak. Velilerin destek eğitim odasında verilecek yüz yüze Eğitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerce söz konusu öğrenciler için uzaktan canlı ders yapılacak. Öğrencilerin destek eğitim odasında yüz yüze veya uzaktan eğitim almalarında velilerin tercihi esas alınacak olup eğitimler bu doğrultuda okul idaresi tarafından planlanacak.

BİLSEM'LERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM’ler) programları dâhilinde 07 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren ortaöğretim kademesinde yüz yüze eğitime başlayacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu BİLSEM’e göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve BİLSEM’e gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Yüz yüze eğitime veli dilekçesi ile katılmayan BİLSEM öğrencilerinin destek eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için BİLSEM idareleri uzaktan eğitim de dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri alacaklar. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecek. Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders/etkinlik saati 30 dakika; teneffüsler 10'ar dakika olacak şekilde planlanacak. BİLSEM yöneticileri tarafından gerekli tüm tedbirler alınarak öğrencilerin örgün eğitimdeki yüz yüze programları ile çakışmayacak şekilde tüm önlemler alınacak.

LİSELERDE SINAVLAR NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavlara katılım sağlamak isteyen öğrencilerin 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında planlanan sınavları, aynı tarih aralığında tamamlanacak.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içerisinde yapılması gereken sınavlar 21 Haziran - 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan sorumluluk sınavları, aynı tarihler içerisinde tamamlanacak.