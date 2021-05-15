Milyonlarca öğrecinin beklediği haber MEB'ten geldi. Tam kapanma süreci nedeniyle ertelenen lise sınavları ile ilgili detaylar belli oldu. MEB, 17 Mayıs'tan sonra yapıcalacak yüz yüze sınavlar ile ilgili yeni düzenleme yaptı ve resmen duyurdu. Normalleşme dönemi takvimi ile ilgili detaylar gelmeye devam ederken lise hazırlık ile 9, 10 ve 11'inci sınıfları kapsayan uzaktan eğitim ve sınav süreci gündemde. Peki, Liselerde 2. sınavlar ne zaman? Lise hazırlık ile 9, 10 ve 11'inci sınıflar nasıl sınav olacak? Sınavlar iptal mi? Sınavlar ertelendi mi? Lise 2. sınavlar ne zaman? İşte MEB tarafından yapılan açıklama ve sınavlara ilişki ayrıntılar...

Türkiye'nin 17 günlük tam kapanma sürecine girmesiyle birlikte liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili detaylar merak ediliyordu. MEB geçtiğimiz hafta başında liselerdeki sınavlar yani ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri ile ilgili yeni bir düzenlemeyi devreye aldı. Sınavların yanı sıra, sınıf geçme kriterleri, sınava girmeme durumu ve yapılacak işlemler ile ilgili detaylara da açıklık getirildi. Peki, Liselerde 2. sınavlar ne zaman? Lise hazırlık ile 9, 10 ve 11'inci sınıflar nasıl sınav olacak? Sınavlar iptal mi? Sınavlar ertelendi mi? Lise 2. sınavlar ne zaman? İşte MEB tarafından yapılan açıklama ve sınavlara ilişki ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığıı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarını salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi. MEB 'in aldığı karar doğrultusunda "2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise sınavların yapılmış olması hususları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçleri yeniden düzenlendi.

İŞTE MEB'İN SINAV AÇIKLAMASININ DETAYLARI

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında;

1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak.

2- 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacak.

3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecek.

4- Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

5- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacak.

6- Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecek.

7- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacak.

8- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecek.

9- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

10- 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecek.

11- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.

17 MAYIS'TA UZAKTAN EĞİTİM YAPILACAK MI?

MEB 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitimin yapılacağını açıkladı.

MEB'ten yapılan açıklamada; "Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.