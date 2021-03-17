Koronavirüs nedeniyle kontrollü normalleşme sürecinde düşük, orta ve yüksek riskli illerde okullarda kısmen eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, düşük, orta ve yüksek riskli illerde başlayan yüz yüze eğitim ve sınavların detaylarını paylaşmıştı. Türkiye'nin koronavirüs risk haritasının belli olmasının ardından binlerce öğrenci "Liselerde ikinci sınav olacak mı? Liselerde kalma var mı? Liselerde sınavlar iptal mi?" sorularını araştırıyor. Peki, Liselerde 2. dönem sınavları ne zaman? Liselerde 2. sınavlar olacak mı? İşte lise sınavları ile ilgili tüm detaylar...

Türkiye'nin koronavirüs risk haritası güncellendi. Yerinde karar dönemi olarak nitelendirilen kontrollü normalleşme sürecinde düşük, orta ve yüksek riskli illerde okullarda kısmen eğitim başladı. Binlerce öğrenci eğitime illerinin bulunduğu risk kategorisine göre devam ediyor. Ortaöğretim kurumlarında kapanma nedeniyle birinci dönemden kalan sınavlarını yapamayan öğrenciler de ikinci sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Liselerde 2. dönem sınavları ne zaman? Liselerde 2. sınavlar olacak mı? Liselerde ikinci sınav olacak mı yoksa iptal mi oldu? İşte lise sınavları ile ilgili merak edilenler...

SINAVLAR İPTAL OLUR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki sınavların durumuna ilişkin sorulara yanıt vererek iptale ilişkin bir kararın olmadığını ifade etmişti. Bakanlık tarafından daha önce illerin durumuna göre kararların alındığı ifade edilmişti. Fakat sınavların iptaline, ertelenmesine dair bir karar bulunmuyor.

LİSELERDE İKİNCİ SINAVLAR OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, normalleşme süreci başlangıcında yüz yüze eğitime dair kritik açıklamada bulundu ve sınavlara ilişkin detayları açıkladı. Buna göre; Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar, ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.'' denildi.