Liseler ne zaman açılıyor? Okullar yüz yüze mi açılacak? Bakan Özer açıkladı!

Yaz tatilinin bitmesine kısa bir süre kala liselerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. LGS tercih sürecinin tamamlanmasıyla okullarda eğitimin yüz yüze mi yoksa online olarak mı devam edeceği araştırılıyor. 2021-2022 Eğitim Yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Peki, Liseler ne zaman açılıyor? 2021-2022 Eğitim Yılı ne zaman başlıyor? Okullar yüz yüze mi açılacak? İşte detaylar...

Eylül ayına kısa bir süre kaldı. Yaz tatili sona ererken pek çok kişinin gündeminde okulların açılacağı tarih ve eğitim in nasıl yapılacağı konuları var. LGS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrenci ve velileri okul telaşı sardı. Milli Eğitim Bakanlığı da 2021-2022 Eğitim Yılı takvimini daha önce paylaşmıştı. Peki, Liseler ne zaman açılıyor? 2021-2022 Eğitim Yılı ne zaman başlıyor? Okullar yüz yüze mi açılacak? İşte detaylar...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.

BAKAN ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, genel değerlendirme yapmak için afet bölgelerindeki tüm il ve ilçe millî eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi afetten etkilenen bölgelerde de öğrenci, öğretmen ve velilerin daima yanında olduklarını belirten Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarımız, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarından okullarımızın eksikliklerinin giderilmesine kadar ne gerekiyorsa yapılması için sahada. Öğretmenlerimiz ve danışmanlarımız, rehberlik ve psikolojik destek ile yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerimizin yemekhaneleri vatandaşlarımıza kahvaltı ve akşam yemeği sunuyor. Söz konusu bölgelerde öğrencilerin okullara erişimi ve devamı konusunda sıkıntı yaşamamaları için gerekli tedbirler alındı. İllerimize gerekli kaynak aktarımı tamamlandı. Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Öğrenci ve öğretmenlerin her türlü kırtasiye ihtiyacının da karşılanacağını ifade eden Özer; afetlerin ardından ihtiyaçların tespiti, temini ve ilgililere ulaştırılması, yangın ve selden etkilenen canlıların tedavisi, müdahale ekiplerinin kullandığı araçların temin, tamir ve bakım çalışmaları gibi pek çok alanda gönüllü olarak görev alan tüm öğretmenler ve Bakanlık personeline teşekkür etti.