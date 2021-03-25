Körfez Çamlıtepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde müdür yardımcılığı yapan B.S., iddiaya göre bir kız öğrenciye cinsel tacizde bulundu. Öğrencinin, olayı rehber öğretmenlerine anlatması üzerine durum polise bildirildi. Olayın duyulmasının ardından gözaltına alınan öğretmen, polis merkezine getirildi. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen okul müdür yardımcısı B.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Lisede rezalet olay! Her şeyi rehber öğretmenine anlattı
Lisede rezalet olay! Her şeyi rehber öğretmenine anlattı
Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli) (DHA) | 25 Mart 2021 Perşembe - 22:09 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 22:09