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Lisede rezalet olay! Her şeyi rehber öğretmenine anlattı

Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli) (DHA) |  25 Mart 2021 Perşembe - 22:09 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 22:09

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan okul müdür yardımcısı B.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Körfez Çamlıtepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde müdür yardımcılığı yapan B.S., iddiaya göre bir kız öğrenciye cinsel tacizde bulundu. Öğrencinin, olayı rehber öğretmenlerine anlatması üzerine durum polise bildirildi. Olayın duyulmasının ardından gözaltına alınan öğretmen, polis merkezine getirildi. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen okul müdür yardımcısı B.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 

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Kocaeli Körfez okul müdür
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