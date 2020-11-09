Lisede eski ahşaplardan oyuncak üretip, şehit çocuklarına dağıttılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin, 'Eski Ahşap sıralar oyuncak oluyor, doğanın ve çocukların yüzü gülüyor' projesinde okul ve kamu kuruluşlarından toplanan eski sıralar ve ahşaplardan çocuklar için 2 bin oyuncak üretildi. Öğretmen ve öğrencilerin kurulan atölyede ürettiği oyuncaklar, anasınıfı öğrencileri ile şehit çocuklarına dağıtılıyor.

Çerkezköy Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi, okullarda bulunan eski sıraları ekonomiye kazandırmak için, 'Eski ahşap sıralar oyuncak oluyor, doğanın ve çocukların yüzü gülüyor' projesi hazırladı. Projeye Trakya Kalkınma Ajansı 384 bin lira destek vermesiyle, okulda marangoz atölye kurularak makineler alındı. Okul öğretmenleri ve aralarında kızların da bulunduğu öğrencilerin çalıştığı atölyeye bölgede bulunan okullardaki atık sıralar toplanarak getirildi. Atölyede eğitim öncesi çocuklar ve şehit ailesi çocuklarına verilmek üzere bugüne kadar yaklaşık 2 bin oyuncak üretilip, dağıtımı gerçekleştirildi.

123 ÖĞRENCİ ATÖLYEDE ÇALIŞIYOR

'Eski ahşap sıralar oyuncak oluyor, doğanın ve çocukların yüzü gülüyor' Projesi Koordinatörü Çetin Çelik, projelerinin çok anlamlı olduğunu belirterek, arkadaşlarıyla beraber hazırladıklarını anlattı. Çelik, "Projedeki arkadaşlarımızla bir araya gelerek, hazırlayacağımız projenin değerlendiriciler tarafından geri dönmesin, destek alsın istedik. Okullardan, kamu kurumlarından atıl durumdaki sıra ve eski ahşapları toplayıp, onları burada oyuncağa dönüştürüp, ana sınıfı öğrencileri ve şehit çocuklarına dağıtmayı düşündük. Düşündüklerimizi de gerçekleştirip, atıl durumdaki ahşapları aldık. Atölyemizde anasınıfı öğretmenlerimizin fikirlerini alarak eğitsel amaçlı çocuklara uygun olacak şekilde ürettik. Sağlığa zararsın boyalar ile boyadık ve bunları anasınıfı öğrencilerine ve bu vatan için canını ortaya koymuş aziz şehitlerimizin çocuklarına hediye ettik. Bu projede 123 öğrenci 10 mobilya iç mekan tasarımı öğretmeni bir fiil çalıştı. Bu proje bize çok şey kazandırdı. Öğretmenler yeni teknolojik makineler sayesinde ve öğrenciler kedilerini geliştirdi, bir nevi mesleki eğitim aldılar burada. Öğrenciler de piyasanın ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacını kazanmış oldu" diye konuştu.

Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Dede, proje ile ülke ekonomisinin yanı sıra eğitim ve öğretime büyük katkı sağladıklarını belirterek, "Özellikle okullarımızda eski sıra ve masaları topluyoruz, burada onları işleyerek çocuklarımıza eğitim amaçlı oyuncaklar üretiyoruz. Bu da bizim için eğitim açısından ülke ekonomisi açısından önemli bir katkı niteliği kazanmış oluyor. Trakya Kalkınma Ajansı'nın verdiği destekle makine parkurumuzu yeniledik ve burada bu projeye destek veren emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mobilya iç mekan tasarım öğretmeni Fatih Tokmaklı, 20 çeşit oyuncak planladıklarını belirterek, "Bilindik oyuncakları yaptık. Anasınıfı öğrencileri için burada gördüğünüz küçük oyuncak arabalar, satranç takımları dukaz taş, üç taş, çarpım tablosu gibi bilindik oyunları yaptık. Böyle bir projede görev almaktan dolayı da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

'PROJEDE ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ'

Atölyede oyuncak üreten öğrencilerden Tuğçe Boyraz, böyle bir projede çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve proje sayesinde çok şey öğrendiklerini söyledi. Boyraz, "Böyle bir projede çalışmak çok güzel bir duygu. Çünkü eğitici oyuncaklar tasarladık. Hem bu sırada kendimizi geliştirdik, kendi adımıza mutluyuz. Arkadaşlarımız sayesinde kafamızda hem fikirler ürettik, kendi ihtiyacımız olan ve şehit ailelerine bağışlaya bileceğimiz oyuncaklar ürettik. Bunların birkaçını da anasınıfı öğrencilerine bağışladık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına bir sürü kapsamlı oyuncaklar ürettik. Çok mutluyum" dedi.