Lise yüzdelik dilimleri belli oldu mu? LGS yüzdelik dilim tercihlerde nasıl kullanılacak?

2021 LGS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sitesinden sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçları inceleyen öğrenciler, sınav sonuçlarında yüzdelik dilimlerini ve puanlarını öğrendi. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı MEB tarafından açıklanacak tercih kılavuzuna çevrilirken LGS yüzdelik dilimin ne işe yaradığını da merak ediyor. Peki, LGS yüzdelik dilim nedir? LGS yüzdelik dilim ne demek, nasıl hesaplanır? Yüzdelik dilim ne işe yarar? Lise yüzdelik dilimleri belli oldu mu? LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği 2021 LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. İyi bir lise hayali kuran tüm adaylar sınav sonuçlarının ardından tercihleri nasıl yapılacağını merak ediyor. 2021 LGS sınav sonuç ekranında yüzdelik dilim hesaplamalarını gören adaylar yüzdelik dilimi merak ediyor. Peki, LGS yüzdelik dilim nedir? LGS yüzdelik dilim ne demek, nasıl hesaplanır? Yüzdelik dilim ne işe yarar? Lise yüzdelik dilimleri belli oldu mu? LGS yüzdelik dilim nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

YÜZDELİK DİLİM NEDİR? TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzdesi olarak ifade edilmesidir. Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINIR?

Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 16 Temmuz 'da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Temmuz'da başlamıştı. 2020 yılı kaynak alındığında 2021 LGS tercihlerinin de temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KONTENJAN SAYISI AÇIKLANMIŞTI

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelliyor. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.