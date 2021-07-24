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Lise tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

24 Temmuz 2021 Cumartesi - 9:56 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 9:56

Milyonlarca öğrencinin LGS tercih sonuçları için meraklı bekleyişi devam ediyor. LGS sonuçlarına göre liselere tercih işlemini tamamlayan öğrenciler MEB tarafından LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Lise tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...


Liselere yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca öğrencinin merak ettiği konuların başında geliyor. Lise tercihlerini Temmuz ayında tamamlayan öğrencilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak LGS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, Lise tercihleri ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte  LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...
 
 
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
LGS tercih işlemleri 16 Temmuz Cuma günü sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada LGS yerleştirme sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklayacaklarını duyurmuştu. 
 
NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
 
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
 
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
 
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
 
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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