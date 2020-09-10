Lise sorumluluk sınavı ne zaman 2020? Sorumluluk sınavı Eylül’de mi? MEB sorumluluk sınavı nasıl olacak?

Lise sorumluluk sınavı 2020 ne zaman? 12'nci sınıf öğrencileri için haziran ayında sorumluluk sınavı yapıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ‘haziran ayında yapılması planlanan sorumluluk sınavları ileri bir tarihte gerçekleşecek’’ diyerek, sorumluluk sınavı ve hazırlık yeterlilik sınavının ihtiyaç halinde iki haftaya yayılarak yapılması planlandı, ifadelerini kullandı. Peki, lise sorumluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, ortaöğretim kurumlarında 22-30 Haziran arasında yapılması planlanan sorumluluk sınavlarının eylül ayına alındığını açıklamıştı. Liselerin tüm sınıf düzeylerinde 22-30 Haziran'da yapılması planlanan sorumluluk sınavları, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilere yönelik uygulanacak, ifadesi kullanılırken Eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olan öğrencilerin ise herhangi bir hak kaybına uğramayacağı bildirilmişti. Peki, lise sorumluluk sınavları ne zaman? Lise sorumluluk sınavı tarihleri 2020…

LİSE SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN 2020?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12’inci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacak. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz Eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaklar. Tüm öğrencilere başarılar dilerim.”

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

Liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları ihtiyac¸ duyulması halinde iki haftaya yayılarak 31 Agˆustos-11 Eylu¨l'de yapılacak.

SORUMLULUK SINAVI NASIL YAPILACAK, HANGİ SORULAR SORULACAK?

Sınavlar çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane gibi büyük mekanlarda uygulanacak. Bu mekanların mümkün olmaması durumunda ise öğrencilerin oturma planı fiziki mesafe korunacak şekilde düzenlenecek. Sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olunacak.



Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

SORUMLULUK SINAVI NEDİR?

Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.

Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.

Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar. Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.