Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçilmesi süreciyle ilgili detayları düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Selçuk yaptığı açıklamada, 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başladığını, ders saatlerinde öğrencilerin özel izinli sayılacağını belirtirken, liselerde sınavların nasıl olacağını da paylaştı. Lise sınavları ne zaman? Lise sınavları nasıl olacak, yüz yüze mi? Sınavların kapsamı ne olacak?

Lise sınavları ne zaman? Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kabinemizin bugünkü toplantısında uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı da dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek bunu da özellikle söylemek zorundayım çünkü bizim için Covid hepsinden çok daha tehlikeli çok daha Allah muhafaza bizim için önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz onun için her türlü tedbiri almak durumundayız. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki gelişmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalarda yürütülecek.” İfadesini kullanmıştı. Bugün de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk detayları açıkladı. Lise sınavları ne zaman olacak? Lise sınavları nasıl olacak, yüz yüze mi, sınavların kapsamı belli mi?

Liselerde sınavları ne zaman 2021, nasıl olacak?

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, Mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020’ye kadar geldikleri ders konularını içermektedir.