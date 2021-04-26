Lise sınavları ne zaman, 3 Mayıs’ta yapılacak lise sınavları ertelenecek mi? Hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri merak ediliyor!

Sınavların durumu artan vaka sayılar nedeniyle yeniden gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavların yeniden ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yüz yüze sınavları için 3 Mayıs’ı göstermişti. Peki, Lise sınavları ne zaman, 3 Mayıs’ta yapılacak lise sınavları ertelenecek mi?

Koronavirüs salgını kapsamında 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmişti. Artan vaka sayısı sonrası sınavlar iptal mi olacak, lise sınavları ertelenecek mi soruları daha sık sorulmaya başlandı. Bakan Selçuk en son kendine sınavlar ile ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta Bilim Kurulu’nun verilerine, istatistiklere göre hareket ettiklerini belirterek, Kabineyi işaret etmişti. Vatandaşlar Kabine toplantısından çıkacak karara gözlerini çevirdi. Lise sınavları ne zaman, ertelenecek mi?

LİSE SINAVLARI ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk lise sınavlarının ertelenmesine ilişkin “Eğer Bilim Kurulu’ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.” ifadelerini kullandı. Dolayısıyla gözler bugün yapılması beklenen Kabine toplantısına çevrildi.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.

Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak. Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.