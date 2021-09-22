Lise öğretmeni kodlama dersleri için robot üretti

Muğla'da lise öğretmeni Taner Akkoyunlu (42), kodlama derslerinde kullanılmak üzere robot üretti. Deneme-yanılma yöntemiyle 2 yıl süren çalışmalarla üretilen robotta, bluetooth modülüyle uzaktan kontrol uygulamaları gibi özelliklerin bulunduğunu söyleyen Akkoyunlu, "Referans aldığımız robota göre daha çok özelliği var. Maliyeti yarıdan az" dedi.

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Öğretmeni Taner Akkoyunlu, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) kodlama derslerinde kullanılan eğitim robotlarını uygun fiyata mal etmek istedi. Evli ve 2 çocuk babası Akkoyunlu, öğrencilerle iş birliği yaparak robotta olması istenilen özellikleri belirledi. Fayda-maliyet analizleri yapan Akkoyunlu, 2 yıl süren çalışmanın sonunda tasarım ve programlamasını kendisinin yaptığı robotu tamamladı.

'MALİYETİ YARIDAN DAHA AZ'

Akkoyunlu, Muğla BİLSEM'de 2018 yılında robotik kodlama derslerine girmeye başladığını belirterek, "Kullandığımız eğitim robotları kaliteli, pazar payı yüksek, öğrencilerin severek çalıştığı robotlardı. Kalabalık sınıflarda her öğrenciye bir robot düşmüyordu. Derslerde kendilerine ait robotları olsun isteyen öğrencilerimiz için bu dileklerini gerçekleştirmek çok kolay değildi, bir miktar pahalıydı. 'Kendi robotumuzu yapalım' düşüncesi bu noktada çıktı. Öğrencilerimizle iş birliği içerisinde robotta olmasını istediğimiz tüm özellikleri belirledik" dedi.

Akkoyunlu, iki yılda tamamladığı robotun özeliklerini şöyle anlattı: