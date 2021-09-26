Lise öğrencileri "nitinol" projesini tanıttı! Kayıplar önlenecek!

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acarkent Kampüsü Anadolu Lisesi öğrencileri Biçer ve Gökçe, "Nitinol ve Metal Esnekliğinin Araç Güvenilirliği Üzerindeki Etkisi" projesiyle TEKNOFEST kapsamındaki İnsanlık Yararına Teknoloji Proje Yarışması'nda finalist olarak yarışıyor.

Berfe Nur Biçer, Anadolu Ajansı'nın medya paydaşı olduğu TEKNOFEST'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri projeyle araç kazaları sonucunda oluşan can ve mal kaybını en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Bunu nitinol adı verilen bir alaşımla yaptıklarını anlatan Biçer, "Nitinol, nikel ve titanyumdan oluşan bir alaşım. Bu alaşım; şekil hafızası, süper elastiklik özelliğine sahip. Ayrıca bu alaşımın yüksek darbe emici özelliği de var. Araçların dış iskeletinde çelik sacın üstünde bir çelik kaplama oluyor. Biz o kaplama yerine nitinol alaşımını kimyasal solüsyon şeklinde püskürtmeyle veya ısıl yöntem uygulayarak kaplamayı planlıyoruz." diye konuştu.



Biçer, yapacakları bu kaplamanın 8 mikron kalınlığında olacağını belirterek, nitinol ile kaplı olan ve olmayan iki aracın aynı hızda ve koşullarda çarpışması sonucu nitinol kaplama olan aracın diğer araca göre minimum yüzde 40 daha az hasar göreceğini ve oluşacak can ve mal kayıplarının engelleneceğini söyledi.



- "Aracı hasar almamış haline geri döndürebiliyoruz"



Dilay Gökçe de nitinolun bir diğer özelliğinin ise şekil hafızası olduğunu belirterek, "Nitinol alaşımını programlayabiliyoruz. 1000 derecelik bir ısı uygulayarak, ardından soğutarak program kazandırıyoruz. Daha sonrasında bu programlanmış nitinol alaşımını aracımıza kaplıyoruz. Araç, aldığı hasar sonucunda bir gömülme, bir çöküklük yaşıyor. Bunu da 75 ila 100 derecelik bir ısı uygulayarak ilk baştaki hasar almamış haline geri döndürebiliyoruz." ifadelerini kullandı.



Gökçe, asıl temel kullandıkları noktanın nitinol bir çubuğun 110 newtonluk bir baskı kuvvetini emmesi olduğunu söyledi.



Bu 110 newtonluk baskı kuvvetinin sadece bir çubuk için geçerli olduğuna dikkati çeken Gökçe, şunları kaydetti:



"Genel olarak dış iskeleti kapladığımızda 110 newtonun üstünde bir değer olacak. Bir araba çarpıştığında, örneğin bir duvar düşünelim, arasındaki baskı kuvvetini emecek ve içeriye hiçbir şekilde yansıtmayacak. Hiçbir insanın ne burnu kanayacak ne de can kaybına yol açmış olacak. Çelik bir sacın üstüne çelik kaplama yapılır. Onun üstüne de boya atılır. Biz bunu boyanın altına yapacağız ve hiçbir şekilde dıştan bir görüntü bozukluğuna sebep olmayacak."



Gökçe, fizik öğretmenleri Gökhan Aldemir'in danışmanlığında geliştirdikleri bu projeyle ödüller aldıklarını ve uluslararası pek çok yarışmada finalist olduklarını aktararak, düşük maliyetle gerçekleştirilebilecek bu proje ile otomotiv endüstrisine katkı sunacaklarını dile getirdi.