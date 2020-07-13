13 Temmuz 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.106 2.87 EURO 7,8000 0.50
USD 6,8600 -0.01 ALTIN 399,530 0.65
CANLI BORSA
TÜMÜ

Lise öğrencileri can kurtaran mayo geliştirdi

AA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 17:02 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 17:02

Trabzon Fen Lisesi çatısı altında bir araya gelen 8 genç, Karadeniz'deki boğulma vakalarından yola çıkarak "can kurtaran mayo" tasarladı.


Sorumlu öğretmen Nurşen Turan öncülüğünde bir araya gelen Muhammet  Hazar Soylu, Yaren Kılıçaslan, Bilge İklim Çizmecioğlu, Nursu Altıparmak, Sude  Civelek, Murat Yazan, Ahmet Hakan Güloğlu ve Enes Büyükertaş, Genç Başarı Eğitim  Vakfı'nın düzenlediği liseler arası girişimcilik yarışması vesilesiyle "SHIMAYEN"  adında şirket kurdu. 
 
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transfer Merkezi (TTM)  Müdür Yardımcısı Dr. Onur Tolga Okan'ın danışmanlığında, Karadeniz'deki boğulma  vakalarından yola çıkarak "can kurtaran mayo" tasarlayan ve prototipini üreten  gençler, katıldıkları girişimcilik yarışmasında Türkiye genelinden 550 şirket  arasında üçüncü oldu.
 
Giyilebilir, estetik ve konforlu bir cankurtaran sistemi oluşturmayı  hedefleyen gençler, bundan sonraki süreçte ürünü satışa çıkartarak, hem tehlike  olmadan keyifle yüzebilmeye hem de boğularak ölümlerin azalmasına katkı sağlamak  istiyor. 
 
"SHI-MAYO" adını verdikleri mayo ile kısa sürede dikkati çeken  gençler, ürünün ticarileşmesi noktasında da çalışmalarını KTÜ Teknoloji Transfer  Merkezi iş birliğiyle sürdürüyor. 
 
Şirketin genel müdürü Muhammet Hazar Soylu, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Türkiye ve Karadeniz'de yaz aylarında çok sayıda kişinin denizlerde  boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını söyledi. 
 
Bu kapsamda boğulma vakalarına bağlı ölümlerin önüne geçmek için proje  geliştirdiklerini dile getiren Soylu, bilinçsiz yüzücülerin faaliyetlerini  kontrol altına almak amacıyla can kurtaran mayo tasarladıklarını ifade etti. 
 
Soylu, tasarlayıp prototipini ürettikleri mayoya "SHI-MAYO" adını  verdiklerini aktararak, şöyle devam etti: 
"SHI-MAYO, bel kısmında can simidi bulunan, dışarıdan hiçbir şekilde  can simidinin bulunduğu belli olmayan ve kullanımı ise tehlike anında otomatik  olarak pimi çektiğimizde şişip insanların hayatını kurtarabilen bir yüzme  aparatıdır. Trabzon'da yaşayan öğrenciler olarak yazları sürekli etrafımızda  insanların boğularak can verdiğini görüyoruz ki bu insanlar bizim arkadaşlarımız  veya aile bireylerimizden birisi olabiliyor. Biz de buna bir çözüm getirmek  istedik ve ne yapabileceğimizi araştırdık. Çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik ve  böyle bir yol bulduk. Geliştirdiğimiz ürünümüzle, mümkün olduğunca, can  kayıplarının bir nebze de olsa önüne geçmek istiyoruz."
 
"SHI-MAYO yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın ürünü"
SHI-MAYO'nun yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın ürünü olduğuna işaret  eden Soylu, "Prototipini hayata geçirdiğimiz ürünümüzü artık ticarileştirip seri  üretime geçirerek, pazarlamayı ve en önemlisi de denizlerde boğularak ölümlerin  önüne geçmek için yaygınlaştırmayı düşünüyoruz." dedi. 
 
Şirketin finans müdürü Yaren Kılıçaslan da SHI-MAYO ile Genç Başarı  Vakfı'nın düzenlediği liseler arası girişimcilik yarışmasında 550 şirket arasında  genel kategoride Türkiye üçüncüsü, girişimci sunum kategorisinde ise Türkiye  ikincisi olduklarını ifade etti. 
 
SHI-MAYO ile giyilebilir, estetik ve konforlu bir cankurtaran sistemi  oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti: 
"Kişinin kendi kendini kurtarabilecek durumda olması sayesinde hem  cankurtaranların biyolojik yapılarına gerek kalmayacak hem de tek tuşla tehlikede  olan kişi güvene kavuşacak. Bu ürün sayesinde yüzerken yanınızda can simidi,  yeleği ya da kolluk taşımanıza gerek kalmayacak, zaten cankurtaranınızı giyiyor  olacaksınız. Yalnızca kullanıcı istediğinde ve tetiklediğinde harekete geçtiği  için tehlike olmadığında keyifle yüzebilirsiniz."
 
"Ürünümüzü 2021 başlarında satışa çıkarmayı planlıyoruz"
Kılıçaslan, ürünü pazarlama açısından da insanlara duyurmak için  birçok çalışma yaptıklarını anlatarak, "Bizim şirketimiz şu anda tasfiye  sürecinde, bitiriyoruz. Aslında buradan sonrasında biz vakıftan bağımsız olarak  çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk olarak AR-GE çalışmalarına başlayarak  ürünümüzün  çoklu üretim numunesini çıkartacağız. Bundan sonra da ürünümüzü 2021  başlarında satışa çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.
 
KTÜ TTM Müdür Yardımcısı Dr. Onur Tolga Okan da Genç Başarı Vakfı'nın  yaptığı çalışmanın, genç girişimcileri motive etmek açısından önemli olduğunu  vurguladı. 
 
Okan, TTM'nin de aynı amaca hizmet ettiğine dikkati çekerek, sözlerini  şöyle tamamladı:
"KTÜ TTM, Türkiye'deki üniversite sanayi iş birliğinin yanı sıra  girişimcilik ekosistemini destekleyen, buralardaki yeni elemanları girişimcilik  ekosistemine dahil etmeye çalışan bir yapıdır. Bizler de bu anlamda TTM olarak  tüm elemanları bu sistemin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz,  amacımız bölgede yeni patronlar, yeni girişimciler çıkartarak istihdamı  sağlamaktır. Bu kapsamda da arkadaşlarımızın bu çalışmasına destek olmak bizler  için önemli."
 

ETİKETLER

Trabzon Fen Lisesi mayo can kurtaran mayo
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.