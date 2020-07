Lise öğrencileri can kurtaran mayo geliştirdi

Giyilebilir, estetik ve konforlu bir cankurtaran sistemi oluşturmayı hedefleyen gençler, bundan sonraki süreçte ürünü satışa çıkartarak, hem tehlike olmadan keyifle yüzebilmeye hem de boğularak ölümlerin azalmasına katkı sağlamak istiyor.

"SHI-MAYO" adını verdikleri mayo ile kısa sürede dikkati çeken gençler, ürünün ticarileşmesi noktasında da çalışmalarını KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi iş birliğiyle sürdürüyor.

Şirketin genel müdürü Muhammet Hazar Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Karadeniz'de yaz aylarında çok sayıda kişinin denizlerde boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu kapsamda boğulma vakalarına bağlı ölümlerin önüne geçmek için proje geliştirdiklerini dile getiren Soylu, bilinçsiz yüzücülerin faaliyetlerini kontrol altına almak amacıyla can kurtaran mayo tasarladıklarını ifade etti.

Soylu, tasarlayıp prototipini ürettikleri mayoya "SHI-MAYO" adını verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"SHI-MAYO, bel kısmında can simidi bulunan, dışarıdan hiçbir şekilde can simidinin bulunduğu belli olmayan ve kullanımı ise tehlike anında otomatik olarak pimi çektiğimizde şişip insanların hayatını kurtarabilen bir yüzme aparatıdır. Trabzon 'da yaşayan öğrenciler olarak yazları sürekli etrafımızda insanların boğularak can verdiğini görüyoruz ki bu insanlar bizim arkadaşlarımız veya aile bireylerimizden birisi olabiliyor. Biz de buna bir çözüm getirmek istedik ve ne yapabileceğimizi araştırdık. Çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik ve böyle bir yol bulduk. Geliştirdiğimiz ürünümüzle, mümkün olduğunca, can kayıplarının bir nebze de olsa önüne geçmek istiyoruz."