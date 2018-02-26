Lise öğrencileri Afrin için tek yürek oldu

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hitap Lisesi bahçesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ayşe Betül Akmeşe önderliğinde öğrenciler tarafından Afrin’deki Mehmetciğe destek olmak ve Mehmetçikle tek yürek olunduğunu göstermek amacıyla etkinlik düzenlendi. Mili Eğitim Bakanlığı ile Önder İmam Hatipliler Derneği işbiriğinde İyilik düşün İyilik Yap ilkesi ile düzenlenen “İmam Hatipliler İyilikte Yarışıyor” uygulamalı iyilik projesi yarışması kapsamında bu etkinlik ile yarışmaya katılan okul öğrencileri okul bahçesine ‘Afrin’ yazarak proje yürütücüsü Ayşenur Akyıldız önderliğinde Afrin Marşını hep bir ağızdan yüksek sesle okudu. Afrinde şehit olan askerlerin isimlerini tek tek söyleyen öğrenciler daha sonra yazdıkları mektupları teröristlere karşı mücadele eden kahraman Mehmetciğe ulaştırılmak üzere posta yoluyla Genel Kurmay Başkanlığına gönderdiler.

Proje hakkında bilgi veren proje koordinatörü Ayşe Betül Akmeşe, "Afrin’deki Mehmetciğimize destek olmak, onların yalnız olmadıklarını göstermek ve onlarla tek yürek olduğumuzu göstermek için askerlerimize mektuplar yazdık. Her yaştan, her sınıftan öğrencimiz duygularını Mehmetciğimizle paylaştı. Yazılan mektupları Afrin’deki askerlerimize göndermek üzere Genel Kurmay Başkanlığına gönderdik, ayrıca öğrencilerimizden oluşan bir grup, bahçeye ‘Afrin’ yazdı. Proje yöneticisi öğrencimiz Ayşenur Akyıldız diğer öğrenciler ile birlikte Afrin Marşını okuyup. Afrin’de şehit olan askerlerimizin isimlerini tek tek söyleyerek ölümsüz kahramanlarımızın adlarını bir kez daha yaşatmış oldular” dedi.