Milyonlarca öğrenci LGS yerleştirme sonuçlarını beklerken lise nakil döneminin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) liselere nakil başvurularının başlayacağı tarihi açıklamıştı. Peki, Lise nakilleri ne zaman? Lise nakil işlemleri nasıl yapılır? İşte MEB lise nakil takvimi!

Liselere nakil işlemlerinin başyacağı tarih binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise nakil işlemlerinin yapılacağı tarihi duyurmuştu. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise nakil işlemleri de başlayacak. MEB nakil takvimi araştırılıyor. Peki, Lise nakilleri ne zaman? Lise nakil işlemleri nasıl yapılır? İşte MEB lise nakil takvimi!

MEB LİSELERE NAKİL TAKVİMİNİ AÇIKLADI!

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

2021 LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

KONTENJANLAR BELLİ OLDU!

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.