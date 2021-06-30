Lise kayıtları ne zaman başlıyor? MEB lise kayıt takvimi belli oldu mu? İşte Lise kayıt tarihleri 2021

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarını ve 2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi'ni erişime açtı. İyi bir liseye yerleşmek isteyen milyonlarca öğrenciyi tercih heyecanı sararken, liselerin kayıt tarihleri de merak ediliyor. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor? MEB lise kayıt takvimi belli oldu mu? İşte lise kayıt tarihleri ile ilgili merak edilenler...
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih ve kayıt telaşı saracak. Bu yıl lise eğitimi alacak öğrenciler için kayıtlar 2 dönemde gerçekleşecek. MEB 1. dönem ve 2. dönem kayıt tarihlerini paylaştı.
LGS’ye giren öğrenciler “Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara”, sınava girmeyenler ise “Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar” için tercih yapabilecek. Sınava katılmayanlara “Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar” tercih ekranı açılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla bir okula giremeyen öğrenciyi sınavsız tercih ettiği yerleri dikkate alarak yerleştirecek. Bu noktada önemli olan adres olacak.
2021 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
1. KAYIT DÖNEMİ
* 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması
* 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları
* 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları
2. KAYIT DÖNEMİ
* 8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar
* 9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste / Kesin Kayıtlar
* 12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi