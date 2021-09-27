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Lise alan seçimi sonuçları açıklandı mı? e-OKUL Lise alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama ekranı!

27 Eylül 2021 Pazartesi - 13:05 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 13:05

Lise alan seçimi sonuçları sorgulamaları e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığı ile yapılıyor. 26 Eylül tarihinde sonuçların erişime açılacağı aktarılınca öğrenciler arama motorlarına yöneldi, “Lise alan seçimi sonuçları açıklandı mı?” Lise alan seçimi sonuçlarına nereden bakılır?” sorularına yanıt arıyor. İşte alan ve dal seçim sonuçları sorgulama…


Lise alan seçimi sonuçları merak ediliyor. Öğrenciler; Okul Başarı Puanı yani OBP ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yerleştirildi. Peki, Lise alan seçimi sonuçları açıklandı mı? e-OKUL Lise alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama ekranı!

LİSE ALAN SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, alana yerleştirme sonuçları 26 Eylül 2021 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

LİSE ALAN SEÇİMİ SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Anadolu Meslek Lisesi, alan seçimi yerleştirme sonuçları e-Okul üzerinden öğrenilebiliyor. Yerleştirme sonuçlarınızı e-Okul üzerinden T.C kimlik numaranız ve şifreleriniz ile sorgulayabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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