Lise alan seçimi sonuçları merak ediliyor. Öğrenciler; Okul Başarı Puanı yani OBP ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yerleştirildi. Peki, Lise alan seçimi sonuçları açıklandı mı? e-OKUL Lise alan ve dal seçimi sonuçları sorgulama ekranı!

LİSE ALAN SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, alana yerleştirme sonuçları 26 Eylül 2021 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

LİSE ALAN SEÇİMİ SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Anadolu Meslek Lisesi, alan seçimi yerleştirme sonuçları e-Okul üzerinden öğrenilebiliyor. Yerleştirme sonuçlarınızı e-Okul üzerinden T.C kimlik numaranız ve şifreleriniz ile sorgulayabilirsiniz.

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