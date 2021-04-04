LinkedIn tüm çalışanlarını izne çıkarıyor!

LinkedIn çalışanları 5 Nisan'dan itibaren bir hafta ücretli izin alacak.

Microsoft’un sahip olduğu şirketler arasında yer alan LinkedIn, 16 bin çalışanına tükenmişlik hissi yaşamamaları ve deşarj olmaları için bir hafta kafa izni verdi.

İzin, şirketin 15.900 tam zamanlı çalışanının çoğunu kapsıyor. Çekirdek çalışanlardan oluşan bir ekip hafta boyunca çalışmaya devam edecek, ancak daha sonra izin planlayabilecekler.