LinkedIn temalı dolandırıcılık e-postalarında artış

Geçtiğimiz günlerde 500 milyon kullanıcısının veri ihlaline maruz kaldığı ortaya çıkan iş odaklı sosyal medya platformu Linkedin ile ilgili spam e-postalarda artış gözlemleniyor. Linkedin veri ihlalinden elde edilen kullanıcı bilgilerini kullanan hackerler çeşitli yöntemlerle hesap şifrelerini ele geçirmeyi hedefliyor. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, Linkedin içerikli e-postaların bu yıl en çok tıklanan kimlik avı dolandırıcılığı olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde 500 milyon kullanıcısının veri ihlaline maruz kaldığı ortaya çıkan iş odaklı sosyal medya platformu Linkedin ile ilgili spam e-postalarda artış gözlemleniyor. Yapılan araştırmalar, milyonlarca LinkedIn kullanıcısının e-posta dolandırıcılığına maruz kaldığını raporluyor. Hackerlerin özellikle hesapları ele geçirmek için Linkedin temalı çeşitli kimlik avı yöntemi ve dolandırıcılıklarla kullanıcıları hedeflediğini belirten Akkoyunlu, Linkedin içerikli e-postaların bu yıl en çok tıklanan kimlik avı dolandırıcılığı olduğunu söylüyor. LinkedIn temalı spam e-postalardaki son artış, 500 milyon platform kullanıcısının sızdırılan bilgileriyle doğrudan ilişkilendirilemese de aldatıcı ve dolandırıcı e-postaların ezici sayısı bunun aksini gösteriyor.

Linkedin kullanıcılarının şifrelerini değiştirmesi uyarısında bulunan Alev Akkoyunlu, hem hesap hem de mail için iki faktörlü korumanın etkinleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Şirketin Antispam Lab telemetrisine göre Linkedin veri ihlalinden sonra artış gösteren spam e-posta türleri ise şöyle:

1. E-Posta Pazarlamasında Kullanılabilecek Sahte Kişi Listelerinin Satılması

Antispam Lab, premium LinkedIn hesap sahiplerinin şirket maillerini sattığını iddia eden milyonlarca dolandırıcılık e-postası tespit etti. Bu tür e-posta pazarlama hizmetleri sağlayan çok sayıda meşru şirkete rağmen, dolandırıcılar genellikle dijital pazarlamacılara satmak için potansiyel müşteri listelerine sahipmiş gibi davranırlar. “Doğrulanmış ve %100 gerçek LinkedIn hesap sahiplerinin” e-posta ve unvan bilgilerine sahip olduklarını söylerler ancak sözlerine nadiren sadık kalarak hedeflerini binlerce dolar dolandırırlar. Kişi bilgilerini verseler dahi bu bilgilerin sahte veya çalınmış kullanıcı bilgileri alma olasılığı yüksektir.

Bu e-postalarda dolandırıcılar kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi istemez veya e-postalar kötü niyetli ekler içermez. Her e-postanın sonunda, abonelikten çıkma düğmesi bulunur ve alıcılar, abonelikten çık düğmesine bastığında dolandırıcılar e-postanın görüntülenip görüntülenmediğini doğrulayarak alıcının e-posta adresinin geçerli olduğunu onaylar. Böylece bu e-posta hesapları gelecekteki spam kampanyalarında kullanılabilir.

2. “Merhaba, LinkedIn Ağınıza Katılmak İstiyorum.” Dolandırıcılığı

Bazı spam e-postalarda, LinkedIn oturum açma bilgilerini çalmak için kullanıcılara sahte bağlantı istekleri gönderilerek klasik kimlik avı taktikleri kullanılıyor. Dolandırıcılığın bir versiyonunda, alıcılar Kate adlı bir satış yöneticisinden görünüşte geçerli bir bağlantı talebi alıyor.

Ancak, e-postayı yakından incelediğinizde, hemen şüphelenmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Dolandırıcılar, standart bir e-posta şablonu kullanmayarak e-postayı oluşturmak için biraz çaba sarf ediyorlar. E-posta, kasıtlı bir şekilde kullanıcıların etkileşimde bulunamayacağı bir LinkedIn davetini taklit etmektedir. Daha fazla bilgi için ekteki dosyaya erişmeye zorlanıldığı için maksimum verimlilik sağlanır. Alıcılar ekteki Linkedin.html'ye tıkladığında sahte bir LinkedIn sayfası açılır. Sayfada açılan yeşil pencere, hesap şifresini sorar ve bu bilgiler doldurulduğunda giriş bilgileriniz saldırganlara gönderilir.

3. Yeni Bir İş Fırsatı Dolandırıcılığı

Sık görülen bir diğer Linkedin dolandırıcılığında siber suçlular, hedeflere sahte LinkedIn iş fırsatları gönderir. İşi Kabul Et düğmesini tıklayarak iş ile ilgilenen alıcılar, hesap şifrelerinin girilmesini isteyen ayrı bir pencere ile karşılaşır.

Yukarıdaki dolandırıcılık ve kimlik avı e-postaları, bir güvenlik uyarısı olmaması nedeniyle hemen harekete geçmenizi istemese bile LinkedIn kullanıcılarını, hesap şifrelerini siber suçlulara vermeleri konusunda kandırabilirler. Siz farkına varmadan, hesap şifreniz kötü niyetli kişilerin elindedir ve artık aynı e-posta ve şifre kombinasyonunu kullanan tüm çevrimiçi hesaplarınızı ele geçirebilirler.