LinkedIn'e yeni özellikler geliyor

LinkedIn, daha renkli bir platform halini alabilmek için son güncellemesinde bir dizi yeniliği hayata geçiriyor. Snapchat ile başlayan ve sonrasında Instagram Facebook , Messenger, WhatsApp ve hatta YouTube 'ta görmeye alıştığımız Hikayeler, LinkedIn'e de geliyor.

Diğer yandan özellikle de pandemi sürecinde kullanımı hayli yoğunlaşan Zoom ve Microsoft Teams gibi uygulamalar da LinkedIn'in bir parçası oluyor, entegrasyonu sağlanıyor.

Özellikle Teams'in LinkedIn ile bütünleşmesi şaşırtıcı değil; zira Teams'in arkasındaki isim olan Microsoft, aynı zamanda LinkedIn'in de 4 yıldır sahibi konumunda.

700 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan popüler platformda güncellemenin kademeli olarak dağıtılacağı belirtiliyor. Hürriyet/Selim Öztürk