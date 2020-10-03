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LinkedIn'e yeni özellikler geliyor

03 Ekim 2020 Cumartesi - 17:23 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 17:23

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından LinkedIn, yeni bir güncellemesini ortaya çıkardı. İşte gelecek yeni özellikler...


LinkedIn, daha renkli bir platform halini alabilmek için son güncellemesinde bir dizi yeniliği hayata geçiriyor. Snapchat ile başlayan ve sonrasında Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp ve hatta YouTube'ta görmeye alıştığımız Hikayeler, LinkedIn'e de geliyor.
 
Diğer yandan özellikle de pandemi sürecinde kullanımı hayli yoğunlaşan Zoom ve Microsoft Teams gibi uygulamalar da LinkedIn'in bir parçası oluyor, entegrasyonu sağlanıyor.
 
Özellikle Teams'in LinkedIn ile bütünleşmesi şaşırtıcı değil; zira Teams'in arkasındaki isim olan Microsoft, aynı zamanda LinkedIn'in de 4 yıldır sahibi konumunda.
 
700 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan popüler platformda güncellemenin kademeli olarak dağıtılacağı belirtiliyor. Hürriyet/Selim Öztürk

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