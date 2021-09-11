Linkedin’den rakipler özelliği!

Linkedin, rakipler özelliği ile geliyor. Bu özellik şirketlerin kendi sayfalarını rakipleri ile kıyaslamasını sağlayacak. Böylece aradaki farklar çok daha net bir şekilde görülecek. Böyle bir özelliğin ortaya çıkmasın en önemli nedeni iş hayatında eşitliği sağlamak.

Hem Türkiye’de hem de dünyada büyük şirketler çok daha sağlam reklamlar yapabiliyor. Böylece tanınırlık açısından diğerlerinin önüne geçiyor. Sosyal medya platformlarına baktığımızda büyük markaların takipçi ve sosyal medya kullanımı konusunda daha profesyonel davrandıkları görülüyor. Linkedin bunu değiştirmek istiyor

İşletmelerin sayfa kalitesi açısından büyük markalarla yarışabilmesini sağlayacak rakipler özelliği iş dünyasında yeni bir rüzgar estirecek gibi görünüyor. Uygulama tarafından verilecek tavsiyeler sayesinde sosyal medyada daha popüler hale gelecek olan işletmeler gücünü artıracak.

Bu özellik işletmeleri kendi kategorilerinde sınıflandıracak. Böylece herkes bir diğer şirketin ne yaptığını veya nasıl bir sosyal medya sistemine sahip olduğunu görebilecek. Böylece rekabet ortamı daha adil olacak. Her ne kadar teoride böyle bir amaç olsa bile pratikte ne tür sonuçlar vereceği henüz bilinmiyor.

Uygulamada şu an bu özellik aktif olarak kullanılabiliyor. Geri gelecek olan dönüşler ile birlikte özellik biraz daha geliştirilebilir. Linkedin rakipler özelliği iş dünyasında rekabet ortamını daha adil hale getirirse uygulamanın popülerliği artacaktır.

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