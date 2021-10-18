Linet'ten çarpıcı açıklama: Asker kaçağıyım!

Linet, konser öncesi yaptığı açıklamada, “Bugüne özel altın renkte elbise giydim. Açılış yapmışken, altın gibi bir açılış olsun istedim. Kendimi en rahat hissettiğim yer kesinlikle sahne. Dolayısıyla buluşmak benim için aşırı keyifli” dedi.