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Linet'ten çarpıcı açıklama: Asker kaçağıyım!
Linet, geçtiğimiz akşam Luvia Yeşilköy'ün açılışında sahneye çıktı. İsrail doğumlu olan şarkıcı, performansı öncesi basın mensuplarını kulisinde ağırladı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Linet, konser öncesi yaptığı açıklamada, “Bugüne özel altın renkte elbise giydim. Açılış yapmışken, altın gibi bir açılış olsun istedim. Kendimi en rahat hissettiğim yer kesinlikle sahne. Dolayısıyla buluşmak benim için aşırı keyifli” dedi.
Linet, konser öncesi yaptığı açıklamada, “Bugüne özel altın renkte elbise giydim. Açılış yapmışken, altın gibi bir açılış olsun istedim. Kendimi en rahat hissettiğim yer kesinlikle sahne. Dolayısıyla buluşmak benim için aşırı keyifli” dedi.