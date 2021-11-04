Linet kimdir? Şarkıcı Linet nereli? Linet Eurovision için X Factor yarışmasına katıldı!

Şarkıcı Linet, Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için ülkedeki X Factor yarışmasına katıldı. Jüri üyelerini etkileyerek bir sonraki tura geçmeyi başaran Linet, sesiyle ülkede büyük yankı uyandırdı. İsrail Büyükelçiliği de Linet ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Peki, Linet kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı Linet nereli? İşte şarkıcı Linet’in hayatı hakkında merak edilenler…

Şarkıcı Linet, İsraili Eurovision’da temsil etmek için düzenlenen X Factor yarışmasına katıldı. Jüri üyerlerini sesiyle büyüleyen Linet, İsrail’de ülke gündemine oturdu. Eurovision seçmelerinde bir üst tura çıkan Linet ile ilgili İsrail Büyükelçiliği de sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Peki, Linet kimdir? Şarkıcı Linet nereli? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta corona virüsü atlatan Linet, ayağının tozuyla Eurovision'da temsil etmek istediği İsrail'e giderek, seçmelerin yapıldığı XFactor yarışma katıldı.

Tel Aviv doğumlu Türk asıllı Yahudi şarkıcı, performansıyla jüri üyelerini büyüledi ve bir sonraki tura geçmeye hak kazandı.

Linet, İbranice 'Güneş' ve bir dönem Burhan Çaçan'ın seslendirdiği 'Akşam Olmadan' şarkısını söyledi. Ünlü şarkıcı, sesiyle bazı jüri üyelerinin gözlerini doldururken, bir kısmı da şarkı sonunda Linet'i ayakta alkışladı.

Türk kökenli İsrailli şarkıcılar Linet ve Sapir Saban @Eurovision 2022'de İsrail'i temsil etmek için XFactor yarışmasına katıldı.Türkiye'de de çok sevilen ünlü şarkıcı Linet Türkçe ve İbranice performansı ile bir sonraki tura geçmeye hak kazandı.https://t.co/5vqSfzX7HQ — İsrail Türkiye'de (@IsraelinTurkey) November 2, 2021

LİNET KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

2003 yılında İsrail'de “Different Woman” adlı bir stüdyo albümüne imza atan sanatçı, aynı zamanda İsrail'de şekerci dükkânı açarak ticaret işine de atılmıştır.

2006 yılında Türkiye'ye dönme kararı alan Linet çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamış, 2009 yılında da “Paylaşmak İstiyorum” adlı beşinci albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.