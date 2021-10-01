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Linet'in bikinili pozlarında dikkat çeken detay!
Geçtiğimiz hafta sonu mavi tura çıkan Linet, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Fit haliyle adından söz ettiren ünlü şarkıcının paylaşımlarındaki detay dikkatlerden kaçmadı.
Linet, yaz sezonunun yoğunluğunu yat tatiliyle attı. Yunanistan adalarını gezen 46 yaşındaki şarkıcı, startı Kos adasından verdi. Kos adasının ardından Simi, Rodos ve Minas’a geçen Linet, bol bol denize girerek stres attı.
Linet, yaz sezonunun yoğunluğunu yat tatiliyle attı. Yunanistan adalarını gezen 46 yaşındaki şarkıcı, startı Kos adasından verdi. Kos adasının ardından Simi, Rodos ve Minas’a geçen Linet, bol bol denize girerek stres attı.