Limon ihracatında ön izin şartı kalktı

Limon ihracatını ön izne bağlayan tebliğin kaldırıldığı bildirilen karara göre limon ihracatındaki ön izin şartı kaldırıldı. Kararda ayrıca tebliğ hükümlerinin Ticaret Bakanı tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Limon ihracatında ön izin şartını kaldıran karar Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Limon ihracatını ön izne bağlayan tebliğin kaldırıldığı bildirilen karara göre limon ihracatındaki ön izin şartı kaldırıldı. Kararda ayrıca tebliğ hükümlerinin Ticaret Bakanı tarafından yürütüldüğü ifade edildi.