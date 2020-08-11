Likidite limiti nedir? Merkez Bankası’ndan likidite imkan limiti hamlesi! Likidite imkanı nedir?

MERKEZ Bankası, likidite yönetimi çerçevesinde yarından geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin sıfırlandığını açıkladı. Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır" denildi. Peki, Likidite nedir? Likidite limit ne demek?

Merkez Bankası’ndan likidite imkân limiti hamlesi. MERKEZ Bankası, likidite yönetimi çerçevesinde yarından geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin sıfırlandığını açıkladı. Likidite limiti nedir? Likidite imkanı nedir?

LİKİDİTE NEDİR?

Likidite, bir bireyin veya firmanın varlık fiyatında önemli bir değişikliğine neden olmadan bir varlığı hızlı bir şekilde satın alabileceği ya da satabildiği bir piyasa özelliği olarak bilinmektedir. Likidite, satışın hızı ile satılabileceği fiyat arasındaki değişimin büyüklüğü ile alakalıdır. Likit bir piyasada değiş tokuş hafiftir, hızlı satış yapılınca fiyatı fazla düşürmemektedir. Likit olmayan bir pazarda ise hızlı bir şekilde satmak, fiyatının bir miktar kesilmesini gerektirir.

Merkez bankaları, rezervlerin tutulma amaçlarına hizmet edebilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda piyasada fiyat oynaklığına yol açmadan ve en az değer kaybı ile hızla satılabilmesi için rezerv yönetim sürecinde nakde çevrilebilir yatırım araçlarını tercih edebilmektedir.

Likit ürünler, nakde kolayca çevirebilecek ve bu işlemi uygularken talep eksikliğiyle karşılaşmayacak, kolay alıcı bulanan ürünlerdir. Para en likit varlıktır. Günlük hayatta en çok kullanılan değişim aracının para olması, hizmet ve mal alım satımı yapmak için dönüştürülmesine gerek olmaması paranın likiditesi yüksek kılar. Konut, otomobil, tahvil gibi varlıkların nakde dönüştürülmesi ise zordur. Bu tür varlıkların kağıt üzerinde sahip olduğu ve satıldığı fiyatlar arasındaki fark ise fazladır. Varlıklar likidite bakımından sıralanırsa; çekler, devlet tahvilleri, şirket tahvilleri, hisse senetleri, dayanıklı tüketim malları ve taşınmazlar olarak sıralayabilir.

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ HANGİLERİDİR?

Merkez Bankasının dolaşımdaki para miktarını kontrol etmek amacıyla hazine bonosu, tahvil ve hisse senedi alım satımına gitmesine açık piyasa işlemleri denir.

Merkez bankaları, rezervlerini kendi ülkelerine özgü koşullar çerçevesinde farklı anlayışlar kapsamında yönetmektedir. Ek olarak, merkez bankalarının birçoğu tarafından benimsenen genel rezerv yönetim ilkeleri de bulunur. Bu ilkeler ana paranın korunması, likidite ve getiri olarak sıralanmaktadır.