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Lignadis çocuklara cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 14:28 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 14:28

Yunan tiyatro sanatçısı ve Yunanistan Ulusal Tiyatrosunun eski Sanat Yönetmeni Dimitris Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı.


Yunan medyasındaki haberlere göre, suçlamaların yoğunlaşmasının  ardından dün gözaltına alınan Lignadis, avukatı aracılığıyla hakkındaki  suçlamaları reddetti.
 
Atina Emniyet Müdürlüğünde tutulan Lignadis, biri 14 yaşında iki  çocuğa cinsel saldırıyla suçlanıyor.
 
 
 Yunanistan Ulusal Tiyatrosundaki görevinden istifa etmişti
 
Lignadis, hakkındaki iddiaların kamuoyunda yoğunlaşması üzerine 6  Şubat'ta Yunanistan Ulusal Tiyatrosundaki görevinden istifa etmişti.
 
Diğer yandan Başbakan Kyriakos Mitsotakis ve Kültür Bakanı Lina  Mendoni, Lignadis'i Yunanistan Ulusal Tiyatrosuna atadıkları gerekçesiyle  ülkedeki muhalefet partilerince sert şekilde eleştiriliyor.
 
 Yunanistan'da eski olimpiyat şampiyonu yelkenci Sofia Bekatorou da  1998'de Yunan Yelken Federasyonundan bir yöneticinin cinsel istismarına  uğradığını açıklamıştı. Bu olayın ardından spor ve sanat dünyasından birçok kişi,  cinsel istismar ve pedofili iddialarıyla gündeme gelmişti.
 
  
 

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