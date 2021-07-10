Futbolda profesyonel liglerde 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli olmuştu. Şimdi futbolseverlerin gözü Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimine çevrildi. Peki, Ligler ne zaman başlıyor? 2021 ve 2022 süper lig fikstürü ne zaman çekiliyor? Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) daha önce Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemişti. 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi temmuz ayında yapılacak. Peki, Ligler ne zaman başlıyor? 2021 ve 2022 süper lig fikstürü ne zaman çekiliyor? Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig için 2021-2022 sezonu başlangıç tarihleri!

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022'de sona erecek.

Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

SÜPER LİG VE TFF 1. LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İşte TFF'den yapılan resmi açıklama:

2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi.

Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPOR TS'tan canlı olarak yayınlanacak.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açılmaya göre, 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin, kulüplerden gelen talepler üzerine, 17 Haziran'da başlatılıp, 8 Eylül'de tamamlanmasına karar verildi.

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