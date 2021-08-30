Lifli gıdalar listesi... Kabızlığı önleyecek olan lifli gıdalar nelerdir?

Lifli gıdalar özellikle insan sağlığı konusunda önemli bir yere sahiptir. Bu doğrultuda sunduğu pek çok önemli fayda ile beraber öyle çıktıklarını ifade etmek mümkün. Bu konuda birçok farklı fayda sunduğunu ifade etmek mümkündür.

Özellikle bağışıklık sistemini desteklemesi ile beraber lifli gıdalar önemli bir yere sahiptir. Bu konuda değerlendirilebilecek günümüzde birçok farklı lifli gıda kaynakları bulunmaktadır. Dengeli şekilde tüketim ile beraber pek çok önemli faydasından yararlanmak mümkün. Özellikle kabızlığı önlemesi ile beraber önemli bir yere sahip olduklarını söylemek gerekir.

Lifli Gıdalar Listesi

Farklı miktarlarda lif barındıran günümüzde pek çok önemli besin kaynağı bulunuyor. Bu besin kaynakları tek başına tüketilebilir ya da farklı yiyeceklerle beraber değerlendirilebilir.,

- Tam tahıllı undan yapılan ekmek, farklı kahvaltılık ve makarnalar

- Arpa, çavdar, yulaf ve bunlardan üretilen besin kaynakları

- Brokoli, mısır, havuç ve karnabahar gibi sebzeleri

- Elma ve narenciye gibi farklı meyve türleri

- Kuruyemişler ve tohum çeşitleri

Bu şekilde daha birçok farklı besin kaynağı önemli oranda lif barındırmaktadır. Özellikle bakteriler ve birçok farklı zararlı karşısında bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkilidir.

Kabızlığı Önleyecek Olan Lifli Gıdalar Nelerdir?

Pek çok kişinin yaşadığı en önemli sorunlar içerisinde kabızlık gelir. Tabii bunu önleyebilmek için günümüzde kullanılacak farklı besin kaynakları bulunmaktadır. Özellikle kabızlığı önleyecek olan lifli gıdalar dengeli şekilde bir lif içerir. Bunlar içerisinde fasulye, bezelye ve mercimek yer alır. Kabızlığa iyi gelen bu besin kaynakları farklı şekillerde ve biçimlerde elde edilerek tüketilebilir. Tabii mutlaka belirli bir dönem içerisinde düzenli şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Tek seferde tüketmek istenilen etkiyi yaratmaz. Periyodik olarak değişik yemek türleri üzerinde bu doğal besin kaynakları kabızlık için kullanılabilir.

Lifli Gıdaların Faydaları Nelerdir?

Lifli gıdalar özellikle insan sağlığı konusunda önemli bir yere sahiptir. Bu doğrultuda sunduğu pek çok önemli fayda ile beraber öyle çıktıklarını ifade etmek mümkün. Bu konuda birçok farklı fayda sunduğunu ifade etmek mümkündür.

- Mide içeriğinin yoğunluğunu artırmak suretiyle midenin boşalmasını sağlar.

- Tokluk hissi yaratır.

- Yeme isteğini önemli oranda azaltır.

- Enerji içermez.

- Dengeli ve sağlıklı bir şekilde kilo verme olanağı tanır.

- Bağışıklık sistemini önemli oranda destekler.

- Kabızlığa iyi gelir.

Bu şekilde sağladığı pek çok önemli fayda ile beraber günümüze lifli gıdalar önemli bir yere sahiptir. Bu konuda düzenli bir şekilde kullanılabilecek günümüzde pek çok önemli lifli gıdalar bulunmaktadır.