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Lice ve Kulp kırsalında yasak kaldırıldı

İHA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 12:58 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 12:58

Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçelerine bağlı 17 köy ve 52 mezrada gerçekleştirilen operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyon nedeniyle operasyon düzenlendiği anımsatıldı. Açıklamada, operasyon nedeniyle, Lice ve Kulp’a bağlı 17 köy ve 52 mezrada, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 9 Ocak Salı günü 08.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatılarak, yasağın 10 Ocak Çarşamba günü 24.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.
 

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