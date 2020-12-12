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Libya tezkeresi Meclis'e sunuldu! 18 ay uzayacak...

12 Aralık 2020 Cumartesi - 16:16 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 16:16

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan tezkerede,  Libya'da Şubat 2011'de meydana gelen olayları takip eden süreçte demokratik  kurumların inşa edilmesine yönelik çabaların artan silahlı çatışmalar nedeniyle  akamete uğradığı, ülkede parçalanmış bir yapı ortaya çıktığı hatırlatıldı.
 
Tezkerede, Libya'da ateşkesin tesis edilmesi, siyasi bütünlüğün  sağlanması ve işleyen bir devlet mekanizmasının kurulmasının mümkün olamaması  üzerine, Libya'da barış ve istikrarın tesisini teminen Birleşmiş Milletler (BM)  kolaylaştırıcılığında, Libya'daki tüm tarafların katılımıyla yürütülen ve  yaklaşık bir yıl süren Libya Siyasi Diyaloğu sonucunda, Libya Siyasi  Anlaşması'nın 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat şehrinde imzalandığını  belirtildi.
 
Libya Siyasi Anlaşması kapsamında oluşturulan Ulusal Mutabakat  Hükümeti'nin (UMH), BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2259 (2015) sayılı kararı  uyarınca uluslararası toplum tarafından Libya'yı temsil eden tek ve meşru hükümet  olarak tanındığına işaret edilen tezkerede, BMGK'nin 2259 sayılı kararının, Libya  Siyasi Anlaşması'nın uygulanması ile UMH dahil söz konusu anlaşmada atıfta  bulunulan Libya kuruluşlarının desteklenmesine çağrıda bulunduğu ifade edildi.
 
Tezkerede, Libya Siyasi Anlaşması'nda yeri bulunmayan, bu çerçevede  hem ulusal hem uluslararası bakımdan gayrimeşru nitelik taşıyan sözde Libya  Ulusal Ordusu'nun, 4 Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek ve UMH'yi  devirmek hedefiyle başlattığı, sivilleri ve sivil alt yapıyı da hedef alan,  Libya'nın bütünlüğü ve istikrarını tehdit eden, DEAŞ, El-Kaide ve diğer terör  örgütleri, yasa dışı silahlı gruplar ile yasa dışı göç ve insan ticareti için  uygun ortam oluşturan saldırıları üzerine UMH'nin Aralık 2019'da Türkiye'den  destek talebinde bulunduğu bildirildi.
 
"Türkiye Libya'da kalıcı ateşkesin tesisine güçlü desteğini  sürdürüyor"
 
Müteakip süreçte UMH'nin, ülkenin bütünlüğüne kasteden bu saldırıları  durdurduğu, böylece Libya'nın Türkiye ve tüm bölge için güvenlik riski teşkil  edecek bir kaosa ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlendiği, ülkede BM'nin  kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde ateşkes ve siyasi  diyalog sürecinin önünün açılabildiği vurgulanan tezkerede şunlar kaydedildi:
 
 "Türkiye, BM öncülüğünde ilgili BMGK kararları çerçevesinde  uluslararası meşruiyet kapsamında yürütülen, Libya'nın egemenliğinin, toprak  bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına, ülkede kalıcı bir ateşkesin  tesisine, ulusal uzlaşıyı sağlayacak siyasi diyalog çabalarına güçlü desteğini  sürdürmektedir. Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve yürürlüğe giren  Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat  Muhtırası'yla daha da gelişen iki ülke arasındaki tarihi, siyasi ve ekonomik  köklü ilişkiler dikkate alındığında, Libya'da ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin  devamı ile bu sürecin sonucunda barışın tesisi ve istikrarın sağlanması Türkiye  açısından büyük önemi haizdir."
 
Türkiye'nin, bu kapsamda Libya ile imzalanan ve yürürlüğe giren  Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya'nın  güvenliğine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık desteğine devam ettiğine  işaret edilen tezkerede, gelinen aşamada Libya'da kalıcı ateşkesin ve siyasi  diyalog sürecinin sonuçlandırılması ve kurumların birleştirilmesinin henüz mümkün  olamadığına işaret edildi.
 
Sözde Libya Ulusal Ordusu'nun, dış güçlerin desteğiyle Libya'nın orta  ve doğu bölgelerindeki askeri tahkimatının sürdüğü anlatılan tezkerede, BM  himayesinde yürütülen askeri ve siyasi görüşmelerin sonuçlanmasını teminen  çatışmaların yeniden başlamasının önlenmesinin önem taşıdığını vurgulandı.
 
"Tüm bölge için neşet eden risk ve tehditler devam ediyor"
 
Bu kapsamda, ülkeden Türkiye dahil tüm bölge için neşet eden risk ve  tehditlerin devam ettiği, sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının ve  çatışmaların yeniden başlaması halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki  gerek Kuzey Afrika'daki çıkarlarının olumsuz etkileneceği ifade edilen tezkerede,  şunları kaydedildi:
 
"Bu mülahazalarla Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü  tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her  türlü tedbiri almak, Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri  tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları  bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli  güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani  yardımları ulaştırmak, UMH tarafından talep edilen desteği sürdürmek, bu süreç  sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek  menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre  ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir  politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı  Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin  gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere  yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği  esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü  tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı  tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi  uyarınca 2 Ocak 2020 tarihli ve 1238 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi  Kararıyla verilen iznin süresinin 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılması  hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."

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