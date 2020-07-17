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Libya: Sisi'nin tehditleri Libyalılar için hiçbir şey ifade etmiyor

AA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 1:17 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 1:47

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'daki iş birlikçilerine dayanması Kahire siyasetindeki başarısızlığın seviyesini göstermektedir" dedi.


Mişri, Sisi'nin Libya'daki kabile liderleriyle görüşmesinin ardından  Twitter hesabından açıklama yaptı.
 
Sisi'nin, Libya halkının temsilcileriymiş gibi davranan ancak  kendilerinden başka kimseyi temsil etmeyen iş birlikçilerden oluşan bir topluluğa  dayandığının altını çizen Mişri, bu durumun Kahire siyasetindeki başarısızlığın  seviyesini gösterdiğini dile getirdi.
 
Mişri, egemenlik sahibi demokratik bir devlet kurma yolunda  hedeflerine ilerlediklerini belirterek, "Sisi'nin tehditleri Libyalılar için  hiçbir şey ifade etmiyor" ifadesini kullandı.
 
Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdurrahman Şatır ise yine Twitter  hesabından Sisi'nin Libya'nın istikrar ve güvenliğini bozma amaçlı hareket  ettiğini kaydetti.
 
"Sisi, görüştüğü kişilerin Libya'daki iradeyi temsil etmediklerini  biliyor." diyen Şatır, Mısır Cumhurbaşkanı'nın kanun ve mantıktan uzak temelsiz  hayali yasal gerekçeler uydurduğunu vurguladı.
 
Mısır Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin  başkent Kahire'de Libyalı kabile liderleriyle bir araya geldiği kaydedilmişti.
 
Libyalı kabilelere, "ulusal bir ordu" çatısı altına girme ve  silahların sadece devlet kurumları elinde olması çağrısında bulunan Sisi, ulusal  bir ordu inşası için ülkesinin Libyalı kabile mensuplarını misafir etmeye ve  eğitmeye hazır olduğunu aktardı.
 

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Libya Sisi tehdit
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