20 Haziran 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.391 -1.63 EURO 10,3890 -0.08
USD 8,7540 0.40 ALTIN 495,470 -0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

Libya ordusu harekete geçti! Hafter güçleri konvoylarla yola çıktı

AA |  20 Haziran 2021 Pazar - 1:05 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 1:05

Libya Başkanlık Konseyi, ülkede konseyin onayı dışındaki tüm askeri hareketliliğin yasaklandığını duyurdu.


Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın biriminin  Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya Başkanlık Konseyi'nin ülkedeki  askeri hareketlilik hakkındaki kararına yer verildi.
 
Belgede, hareket yasağı "Görevleri ne olursa olsun askeri birliklerin  yerinin değiştirilmesi ya da hangi amaçla olursa olsun askeri birlikleri harekete  geçirmek ya da personel, silah veya mühimmat transferi kesinlikle yasaktır"  şeklinde duyuruldu.
 
Yayımlanan belgede, "Talimatın, tüm askeri birlikler tarafından derhal  uygulanması emrediliyor." ifadeleri yer aldı.
 
Ayrıca açıklamada, "Savaş suçlusu Hafter'e bağlı milislerin güneyde  konvoylar halinde harekete geçmesinin ardından, Libya Başkanlık Konseyi'nin onayı  dışındaki tüm hareketliliğin kesinlikle yasaklandığı" vurgulandı.
 
Libya'nın doğusundaki silahlı milislerin lideri darbeci asker Halife  Hafter'e bağlı silahlı milislerin, ülkenin güneyinde Cezayir ile sınır hattında  dolaşma yasağı getirerek bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ettiği bildirilmişti.
 
Öte yandan, Libya'daki özel internet haber sitesi "Ean Libya", Hafter  milislerinin güneydeki Cezayir Libya arasındaki İseyyin sınır kapısını kontrol  altına aldığı bilgisine yer vermişti.
 
Hafter milisleri 17 Haziran'da yaptıkları açıklamada, ülkenin  güneyinde askeri bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu.
 

ETİKETLER

Libya konsey askeri hareketlilik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.