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Libya'nın geçici yönetimi için adaylar belli oldu

AA |  30 Ocak 2021 Cumartesi - 23:54 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 23:54

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici birlik hükümetinin yönetimine aday olan isimlerin listesini açıkladı.


UNSMIL'den yapılan açıklamaya göre, seçimlere kadar ülkeyi geçici olarak yönetecek yürütme otoritesini oluşturan Başkanlık Konseyi için 24, Başbakanlık için de 21 aday bulunuyor.
 
Geçici yürütme otoritesi, Başkanlık Konseyi (başkan ve iki yardımcısı) ve Başbakanlık makamlarından oluşuyor.
 
Başkanlık Konseyi üyeleri ve Başbakan olmak üzere 4 yöneticinin yer alacağı yeni geçici hükümete seçilecek isimler, BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 75 üyesi tarafından 1-5 Şubat tarihlerinde Cenevre’de yapılacak oylamayla belirlenecek.
 
Başkanlık Konseyi adayları, Arapça alfabetik sırayla şu isimlerden oluşuyor:
 
1. Idris Süleyman Ahmed el-Kaid
 
2. Usame Cuveyli
 
3. Esad Muhammed Zhayyo
 
4. Halid el-Saih
 
5. Halid Ammar el-Mişri
 
6. Selame Ibrahim el-Guveyyil
 
7. Süleyman Avad
 
8. El-Şerif el-Vafi
 
9. Selahaddin en-Nemruş
 
10. Tarık Abdullah el-Aştar
 
11. Abdurahman Muhammed Ebu el-Kasım el-Belazi
 
12. Abdurrahim Ali Muhammed el-Şeybani
 
13. Abdullah Hüseyin el-Lafi
 
14. Abdulmecid Gays Seyf el-Nasr
 
15. Akile Salih
 
16. Ali Ebu el-Hucub
 
17. Ali Mahmud Buhayrallah
 
18. Ömar Mehdi Ebuşrida
 
19. Mecide Vefti
 
20. Muhammed el-Kammudi el-Hafi
 
21. Muhammed Hassan Süleyman el-Bergasi
 
22. Muhamad Menfi
 
23. Mustafa Abdülhamid Dallaf
 
24. Musa el-Koni
 
Başbakanlığa aday olanlar da Arapça alfabetik sırayla şöyle:
 
1. Amal Carray
 
2. Ahmed Ömer Ahmed Muaytik
 
3. Usame el-Seyd
 
4. İman Kişir
 
5. Cemal Ebubekir Ümran Ebugureyn
 
6. El-Hermeyn Muhammed el-Hermeyn
 
7. Halid Muhammed Abdullah Guveyl
 
8. Dau Abdullah Ebu Duveyha
 
9. Atıf Milud el-Hasiya
 
10. Abdulhamid Muhammed Dibeybe
 
11. Abdurrahim Muhtar el-Muntasır
 
12. Abdurrezzak Ahmed Abdulkadir
 
13. Osman Abdulcelil Muhammed
 
14. Fethullah Hüseyin Abdulkerim Muhammed
 
15. Fethi Ali Abdusselam Başağa
 
16. Fadıl el-Emin
 
17. Muhammed el-Ensari
 
18. Muhammed Abdullatif el-Muntasır
 
19. Muhammed Muin Mansur el-Kikhiya
 
20. Muftah Hamadi
 
21. Hişam Abdullah Ebu Şuveykat

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Birleşmiş Milletler Libya yönetim
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