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Libya ile ilgili sıcak gelişme! Dikkat çeken Türkiye detayı

AA |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 20:59 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 20:59

Libya'daki siyasi süreç, 24 Aralık seçimleri ve ülkedeki güvenlik sorunlarının ele alındığı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde düzenlenen İkinci Berlin Konferansı'nın yayımlanan sonuç bildirgesinde seçimlerin, öngörülen şekilde yapılması gerektiği bildirildi.


BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko  Maas'ın daveti üzerine gerçekleşen konferansa, Libya'dan Başbakan Abdulhamid  Dibeybe ve Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un yanı sıra Türkiye, ABD, Rusya,  İsviçre, Tunus, Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İngiltere Hollanda, Cezayir, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Afrika  Birliği ve Arap Birliğinden dışişleri bakanları ve üst düzey temsilciler  düzeyinde katılım oldu.
 
Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği İkinci  Berlin Konferansı'nın ana gündem maddelerini, Libya'da 24 Aralık'ta yapılmasına  karar verilen genel ve başkanlık seçimleri ile ülkedeki yabancı güçler ve paralı  askerlerin ayrılması konuları oluşturdu.
 
Konferansın sonuç bildirgesinde, katılımcıların, ilk olarak 19 Ocak  2020'de düzenlenen Berlin Konferansı'nda verilen taahhütleri yineledikleri ve  yeniden onayladıklarına yer verildi.
 
Libya Başbakanı Dibeybe'nin, ülkedeki seçimlerin zamanında  gerçekleştirilmesine bağlılığını yinelediğine işaret edilen bildirgede, "24  Aralık 2021 için belirlenen Ulusal Başkanlık ve Parlamento seçimleri, Libya  Siyasi Diyalog Forumu tarafından Tunus'ta Kasım 2020'de belirlenen Yol  Haritasında anlaşmaya varıldığı üzere gerçekleşmeli ve seçim sonuçları tüm  taraflar tarafından kabul edilmelidir. Gerekli anayasal ve hukuki düzenlemeler  uygulanmalıdır." ifadesine yer verildi.
 
Libya'daki "çatışmaların altında yatan nedenlerin ele alınması ve  çözmek için daha fazlasının yapılmasının gerektiğine" işaret edilen konferansın  sonuç bildirgesinde, "Tüm yabancı güçler ve paralı askerler gecikmeksizin  Libya'dan çekilmelidir." maddesi de yer aldı. Ancak maddeye Türkiye'nin şerh  koyduğu belirtildi.
 
Bildirgede, şunlar kaydedildi:
 
 "Güvenlik sektörü reformdan geçirilmeli ve birleşik, sivil ve gözetime  tabi bir otoriteye sıkı bir şekilde bağlı olmalıdır. Ülke genelinde kaynakların  şeffaf ve adil dağılımı sağlanmalıdır. İnsan hakları ihlalleri ile uluslararası  hukuka yönelik ihlaller ele alınmalı ve kapsayıcı, kapsamlı ve hak temelli bir  ulusal uzlaşı ve geçiş dönemi adaleti süreci başlatılmalıdır. Libya içi kapsayıcı  diyalog devam etmelidir."
 
Libyalı taraflara, "yeni bir sayfa açma ve geçmişteki çatışmaları  geride bırakma" çağrısı yapılan bildirgede, taraflardan, devlet kurumlarının  birleştirilmesi ve siyasi geçiş dönemlerinin sona erdirilmesi yönünde ciddi  adımlar atmaları istendi.
 
Bildirgede ayrıca katılımcı ülkelerin, "Libyalıların öncülüğünde BM  tarafından yürütülen siyasi sürece ve Libya'nın egemenliğine, bağımsızlığına,  toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine olan güçlü bağlılıklarını yineledikleri"  vurgulandı.
 
BM öncülüğünde 23 Ekim 2020'de Cenevre'de imzalanan ateşkes  anlaşmasının desteklendiği vurgulanan sonuç bildirgesinde, "tüm Libyalı  taraflara, daha fazla gecikme olmaksızın ateşkes anlaşmasını tam olarak uygulama,  BM'ye üye tüm devletlere de anlaşmanın tam olarak uygulanmasına saygı duyma ve  destekleme" çağrısı yapıldı.
 

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