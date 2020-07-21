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Libya İçişleri Bakanı Başağa: Mısır Meclisinin kararı savaş ilanıdır

AA |  21 Temmuz 2020 Salı - 23:25 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 23:25

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Mısır Meclisinin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye "Libya’ya müdahale" yetkisi vermesini "savaş ilanı" olarak nitelendirdi.


Bakan Başağa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mısır  Meclisinin, silahlı kuvvetlerini batı sınırının dışına göndermek için dün verdiği  onay, Libya'ya savaş ilanıdır ve Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM)  anlaşmalarının ihlalidir." ifadelerine yer verdi.
 
Başağa, "Sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız.  Milletimizin egemenliğini, güvenliğimizi ve hürriyetimizi savunmaktan tereddüt  etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Mısır Meclisi, dün Sisi’ye, "ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için  gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verilmesi" yönündeki tasarıyı onaylamıştı.
 
 BM nezdinde meşru Libya hükümetine karşı alınan karar
 
Mısır Meclisinin kararı, BM nezdinde meşru tek otorite olan Libya  hükümetine karşı, ülkenin doğundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife  Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisinin, Mısır’ın Libya'ya askeri müdahalede  bulunmasına yönelik talebinin ardından geldi.
 
Akile Salih’in başkanlığını yaptığı Tobruk Meclisinin açıklamasında,  "Eğer Mısır hükümeti, Libya ve Mısır’ın güvenliği konusunda bazı tehlikeler  görüyorsa, bölgedeki ulusal güvenliği sağlamak için Mısır ordusunun askeri  müdahalesinden memnuniyet duyarız." ifadeleri kullanılmıştı.

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Libya Abdulfettah es-Sisi Mısır
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