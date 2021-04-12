Libya Hükümeti tam kadro Türkiye'ye geldi

Son dakika haberine göre; Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, 5 başbakan yardımcısı, 14 bakan, Genelkurmay Başkanı ve diğer hükümet yetkilileriyle bugün Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Beştepe'de bugün Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin yeni Başbakanı Abd ulhamid Dibeybe'yi ağırlayacak. Başbakan Dibeybe'ye, 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükumet yetkililerinin eşlik edeceği açıklandı. Dibeybe, tüm dünyanın gözlerinin çevrileceği Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak.

İLK RESMİ ZİYARET

Söz konusu ziyaret, Başbakan Dibeybe'nin göreve gelişinin ardından yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Trablus'ta İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile üst üste görüşmeler yapan Dibeybe, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nın devam edeceğini vurgulamıştı. Dibeybe'nin ziyareti bu açıdan da büyük önem taşıyacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Menguş'la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'la görüştü.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleşen görüşmede Türkiye-Libya dostluğunun ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılıklarını vurguladıklarını belirtti.

Görüşmenin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi I. Toplantısı öncesinde yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Bu tarihi süreçte kardeş Libya’ya desteğimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Libyalı mevkidaşıyla görüştü

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin başkanlığındaki heyette yer alan İçişleri Bakanı Mazin, Soylu'yu Bakanlık'taki makamında ziyaret etti.

Soylu'nun Bakanlık girişinde karşıladığı Mazin, daha sonra Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Mazin ile makamında görüşen Soylu, yaptığı konuşmada, Libyalı mevkidaşını Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu belirterek yeni görevinde başarı diledi.

Yarın başlayacak ramazan dolayısıyla tebriklerini ileten Soylu, Libya ile coğrafi, tarihi, kültürel ve dini olmak üzere birçok ortak bağlarının olduğunu söyledi.

Soylu, Libya ile kadim bir mirasa sahip olduklarını belirterek bu mirasın gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Libya'da kurulan yeni hükümeti tebrik edip başarı dileğinde bulunan Soylu, Libyalı kardeşlerini Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Soylu, çok yapıcı ve ileriye dönük adımları güçlü olan bir görüşme olacağına inandığını ifade etti.

Libya İçişleri Bakanı Mazin ise Türkiye ile Libya arasındaki dostluğun uzun yıllara dayandığını belirterek görüşmeden dolayı teşekkürlerini iletti.

Görüşmede, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz de hazır bulundu.

Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Bakan Varank, Libyalı bakanlarla görüştü

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ile Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile bir araya geldi.

Bakan Varank, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile birlikte Türkiye'ye gelen Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse'yi makamında kabul etti. Bakan Varank, iki ülke arasındaki tarihi bağların önemine değinerek, her zaman Libya'nın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Artık Libya'da yeni bir perspektifin açıldığını belirten Varank, "Libya'nın çok güzel ve yeni bir başlangıç yapma şansı var. Burada da global ekonomiye entegre olmak için özellikle sanayi alanında, madencilik alanında, bilişimcilik alanında Libya'nın potansiyelini bir noktaya taşımamız lazım. Bunu da yapacak olan biz bakanlarız. Yakın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'LİBYA'YI BAŞKA BİR DÜNYA BEKLİYOR'

Bakan Varank daha sonra Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi'yi kabul etti. Bakan Varank, iki dost ülke olarak bundan sonra da ülkeler arasındaki iş birliğini devam ettireceklerini ifade ederek, "Halkımız, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Libya'nın verdiği desteği hiç bir zaman unutmadı. Biz de Libya kurulduğu günden beri her zaman yanında olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Özellikle yüksek öğretim alanında, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde iki ülkenin beraber hareket etmesi ve Libya'nın kapasitesini artırmak üzere beraber çalışmak istiyoruz. 2021 yılı sonundaki seçimlerle birlikte Libya'yı çok başka bir dünya bekliyor. Bu yeni dönemde Libya'nın potansiyelini mutlaka beraberce açığa çıkarmalıyız" diye konuştu.

Bakan Kurum, Libya İskan ve İmar Bakanı Ebubekir Muhammed El-Gavi'yle görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Libya'nın yeniden imarı sürecinde, Türkiye olarak başta TOKİ Başkanlığımız olmak üzere güçlü kurumlarımız ve özel sektörümüz ile gerekli yatırımları yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya İskan ve İmar Bakanı Ebubekir Muhammed El-Gavi ile ülkeler arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi, çevre ve şehircilik alanlarında dayanışmanın artırılması konularında görüştüklerini aktardı.

Murat Kurum, "Libya'nın yeniden imarı sürecinde, Türkiye olarak başta TOKİ Başkanlığımız olmak üzere güçlü kurumlarımız ve özel sektörümüz ile gerekli yatırımları yapmaya hazırız. Libyalı kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştü.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Libya arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantıları kapsamında ülkemizde bulunan mevkidaşım Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile görüştük. İş birliklerimizin artması, ortak temennimiz." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan: Türkiye, Libya'nın kalkınma hamlelerinin yanında

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Libya'da son yıllarda yaşanan gelişmeler sonrası ülkenin, tüm kurumlarıyla yeniden ayağa kalkma ve inşa sürecine girdiğini mutlulukla gözlemlediklerini belirtti. Pekcan, "Bu süreçte ülkemiz her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi vermeye devam edecektir. Türkiye tüm kaynakları ile Libya'nın kalkınma hamlelerinin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret eden Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc ve Planlama Bakanı Fahir Miftah Ebuferna ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Pekcan, Libya'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının, Türkiye'nin Libya'ya yönelik tutumunun temel ilkeleri olduğunu belirtti. Pekcan, "Türkiye, Libya'nın yanında yer almaya devam edecektir. Libya'nın yeniden yapılandırılması sürecinde sanayiden alt ve üstyapı yatırımlarına, sağlıktan enerjiye, eğitimden bankacılığa kadar her alanda yatırım ve teknik iş birliğine yönelik iş birliğimiz devam edecek ve Türkiye bu alanlarda sorumluluk almaya hazırdır" diye konuştu.

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacminin 2013 yılında 3,6 milyar dolar düzeyinde olduğunu hatırlatan Pekcan, "2020 itibarıyla bunun tekrar 3,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını memnuniyetle görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirerek, ticaret hacmimizin çok daha iyi rakamlara ulaşmasını birlikte sağlayacağız" dedi.

Bakan Pekcan, müteahhitlik sektörünün Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en önemli unsurlarından birini oluşturduğuna işaret etti.

'İNŞA SÜRECİNİ MUTLULUKLA GÖZLEMLİYORUZ'

Bakan Pekcan, firmaların geçmişten kalan sorunlarının karşılıklı iş birliği ve anlayış içinde çözümünü sağlayabilmek amacıyla ağustos ayında mutabakat zaptı imzalandığını, yürürlüğe girmesinin ardından Türk firmaların Libyalı işveren idarelere görüşme isteklerini içeren başvurularını yaptıklarını kaydetti. Beklentilerinin, görüşme sürecinin geciktirilmemesi, bir an önce çözüm odaklı sonuçlandırılması olduğunu belirten Pekcan, şöyle konuştu:

"Geçmişten kaynaklanan sorunların çözümü, hem Libya'nın hem de firmalarımızın geleceğe daha umutla bakmasına yardımcı olacaktır. Firmalarımızın Libya'nın ihtiyaçları ve güvenlik koşulları dikkate alınarak, belli projeler çerçevesinde tekrar işbaşı yapmaları ve Libya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni projelere başlamaları, Libya'daki istikrar ve gelişme sürecini de destekleyecektir ve Türkiye-Libya dayanışmasını tüm dünyaya göstermek açısından da bir zemin olacaktır. Libya'da son yıllarda yaşanan gelişmeler sonrasında, ülkenin tüm kurumlarıyla yeniden ayağa kalkma ve inşa sürecine girdiğini mutlulukla gözlemliyoruz. Bu süreçte ülkemiz her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi vermeye devam edecektir. Türkiye tüm kaynakları ile Libya'nın kalkınma hamlelerinin yanında olmaya devam edecektir. Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin ivme kazandırmak amacıyla bir yol haritası belirlenmesi önemli bir husustur. Önümüzdeki dönemde diyalog yoluyla iş birliği alanlarını birlikte belirleyeceğimizi ve bu zemin üzerinde ilerleyeceğimizi düşünüyorum."

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc de iki ülkenin uzun tarihe dayanan derin ilişkileri olduğunu belirterek, iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Libyalı mevkidaşı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile bir araya geldi.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yaptığımız görüşmede Bakanlıklarımız arasındaki iş birliği alanlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Libya'dan petrol ve doğal gazda iş birliğini geliştirme kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya ile petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğini geliştirme kararı aldıklarını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Milli Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Muhammed Ahmed Oun ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.