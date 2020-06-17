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Libya dönüşü Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

AA |  17 Haziran 2020 Çarşamba - 23:43 | Son Güncelleme : 18 06 2020 - 0:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk heyetinin Libya'yı ziyaret etmesinin ülkede büyük bir memnuniyet yarattığını belirterek "Ziyaretimizin amacı belli: Libya'ya olan desteğimizi bir kere daha güçlü bir şekilde vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik." dedi.


Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'tan İstanbul'a dönüşünde, Hazine  ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı  Sözcüsü İbrahim Kalın'la ülkeye yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde  bulundu.
 
Libya'ya çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten  Çavuşoğlu, "Dönüşte de çok güzel, çok önemli bir haberi biraz önce aldık.  Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına ilk defa bir Türk  büyükelçimiz ve İstanbul Milletvekilimiz, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan  Bozkır ağabeyimiz bu göreve seçildi." diye konuştu.
 
Çavuşoğlu, Bozkır'ın yüksek bir oyla BM 75. Genel Kurul Başkanlığına  seçilmesinin, hem Bozkır'ın saygın kişiliğinin hem de Türkiye'nin dünyadaki  saygınlığının göstergesi olduğunu kaydetti.
 
"Ziyaret, Libya'da büyük memnuniyet yarattı"
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Libya'yı ziyaret  ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu ziyaret, Libya'da büyük bir memnuniyet  yarattı. Ziyaretimizin amacı belli. Libya'ya olan desteğimizi bir kere daha güçlü  bir şekilde vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Ayrıca, bu ziyarette,  bundan sonra iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz, bunları detaylarıyla  görüştük." dedi.
 
Sahada atılacak adımların ve siyasi ilişkilerin de ele alındığını  belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
 
"Biliyorsunuz, Libya ile imzaladığımız mutabakat zaptı var, deniz  yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili. Enerjiyle ilgili Akdeniz'de  yapacağımız iş birliği ve atacağımız adımlar dahil hepsini konuştuk. Libya'da  kalıcı bir ateşkes ve siyasi bir çözüm için de görüş alışverişinde bulunduk.  Bundan sonra BM çatısı altında çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğiz bunları  değerlendirdik. Uluslararası toplumla birlikte atacağımız adımları  değerlendirdik."
 
Ziyaretin son derece faydalı ve verimli geçtiğini söyleyen Çavuşoğlu,  "Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz, Terhune'de toplu mezarlar çıktı. Bunu da  Uluslararası Ceza Mahkemesine götürmek için Libya'nın girişimlerine de destek  veriyoruz. İnsanlığın reddettiği, insanlık dışı bu tür katliamların da hesabı  sorulmalıdır. Sorumluları da mahkemelere çıkarılmalıdır." diye konuştu.
 
"İlişkilerimizin ekonomik boyutunu da ele aldık"
 
Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya'yı ilgilendiren göç ve diğer konuları da  değerlendirdiklerini belirterek, "Geçmişte orada iş yapan firmalarımızın  alacakları vardı. Bunlar maalesef savaştan dolayı gerçekleştirilememişti. Yine,  yarım kalan yatırımlar var, projeler var. Yani ilişkilerimizin ekonomik boyutunu  da ele alma fırsatımız oldu." ifadelerini kullandı.
 
 Türk heyetinin, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya Ulusal  Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Libya Yüksek Devlet  Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştüğünü anlatan Çavuşoğlu, şunları  kaydetti:
 
"Oradaki arkadaşlarımızı, biliyorsunuz, askeri iş birliği mutabakat  zaptımız çerçevesinde eğitim ve danışmanlık görevi yapan arkadaşlarımızı da  ziyaret ettik. Maşallah moralleri yerinde ve orada fedakarca görev yapıyorlar.  Oradaki tüm kahramanlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Kuzey Irak'ta da  terör örgütlerine karşı devam eden Pençe Harekatlarının da başarılı bir şekilde  devam ettiğini görüyoruz. Kahraman askerimizle, Mehmetçiğimizle, Polis Özel  Hakeratımızla, Jandarmamızla, tüm güvenlik güçlerimizle de gurur duyuyoruz."
 
  

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Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu Libya
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