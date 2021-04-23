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Libya'dan son dakika Türkiye açıklaması: Anlaşmaya bağlıyız

AA |  23 Nisan 2021 Cuma - 22:58 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 22:58

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri anlaşmalara bağlı olduklarını açıkladı.


Devlet Yüksek Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mişri,  Libya Dışişleri Bakanı Leyla el-Menguş'un İtalya temasları kapsamında kullandığı  öne sürülen, dış güçlerin Libya'dan ayrılması hakkındaki ifadeleri üzerine  açıklama yaptı.
 
Mişri, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde başlatılan ve Libya'da  Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulmasını sağlayan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun  Yol Haritası'na bağlılık konusunda kararlı olduklarını belirtti.
 
Devamında Mişri, "Aynı zamanda, Yol Haritası'nın 6. Maddesinin 10'uncu  Fırkasına göre, geçmişteki meşru anlaşmaları iptal etmek veya düzenlemek bu  hükümetin yetkisi dahilinde değildir." ifadelerini kullandı.
 
Mişri, Libya ve Türkiye arasında 2019'da imzalanan, Askeri ve Güvenlik  İşbirliği Mutabakat Muhtırası ve Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına  İlişkin Mutabakat Muhtırasına değinerek, şunları kaydetti:
 
"Bir İtalyan haber ajansında Dışişleri Bakanı (Leyla el-Menguş)  Hanımefendiye atfedilen ifadelere gelince ise, Türk devleti ile imzalanan her iki  anlaşmaya ve de diğer ülkelerle herhangi bir alanda daha önce imzalanmış  anlaşmalara bağlı olduğumuzu teyit ediyoruz."
 
Mişri, şöyle devam etti:
 
"Libya topraklarındaki yabancı güçlerin varlığına gelince, bu  yaklaşımı tamamen reddediyoruz ve bu hiç kimsenin tartışmasına konu olmamalıdır.  Ancak herkes, paralı askerler ve imzalanmış anlaşmalar gereği (Libya'da) bulunan  güçler arasındaki farkın bilincinde olmalıdır. Yürütme otoritesinin de buna  dikkat etmesini, Yol Haritasına tam olarak saygı göstermesini ve ona bağlı  kalmasını umuyoruz."
 
Libya Dışişleri Bakanı Menguş, dün başladığı başkent Roma’daki  temasları kapsamında, bugün İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler  Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda İtalyan vekillerle bir araya geldi.
 
İtalyan Nova ajansının haberine göre, Menguş komisyon toplantısında,  “Türkiye ve diğer devletlerle diyalog başlattık. Niyetlerimizde kararlıyız. Biz  bu ülkelerden işbirliği yapmalarını ve tüm yabancı güçleri Libya topraklarından  çıkarmalarını talep ediyoruz. Bu ulusal egemenliğimiz için öncelikli bir konu. Bu  hedefin bir günde gerçekleşmeyeceğini biliyoruz ama müzakerelerin sonucu olmalı.  Herkesin uygunluğunu da kaydettik ki bu da bize umut veriyor.” ifadelerini  kullandı.
 

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Libya Halid el-Mişri askeri anlaşma
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