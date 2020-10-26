26 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.191 -0.64 EURO 9,4550 0.06
USD 7,9770 0.13 ALTIN 487,450 0.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Libya'dan son dakika Türkiye açıklaması

AA |  26 Ekim 2020 Pazartesi - 1:25 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 1:25

Libya Savunma Bakanlığı ve Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK), ayrı ayrı yayımladıkları açıklamalarda, Cenevre'deki 5 5 Ortak Askeri görüşmelerinde varılan ateşkes anlaşmasının, Türkiye ve Libya arasındaki askeri anlaşmaları olumsuz etkilemeyeceğini ve Türkiye ile işbirliğinin devam edeceğini duyurdu.


Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL)  öncülüğünde Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri  Halife Hafter heyetleri arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına değindi.
 
Cenevre'de imzalanan "ön anlaşmanın (5 5), meşru Libya hükümetinin  müttefiki Türkiye ile vardığı askeri iş birliği anlaşmasını kapsamadığını"  kaydeden Nemruş, "Müttefikimiz Türkiye ile ortak dayanışmayı güçlendireceğimizi,  Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim okulları  mensuplarının aldığı ve almaya devam edeceği eğitim programlarının devamlılığını  vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Hafter güçlerinin ateşkese bağlı kalmaması ihtimaline de dikkati çeken  Nemruş, "Güvenlik ve askeri eğitim anlaşmalarına bugün her zamankinden daha fazla  odaklanılması gerektiğini" kaydetti.
 
Nemruş, "Libya'ya barış getirmenin en önemli faydalarından birinin,  sağlam temeller üzerine kurulu bir Libya ordusu ve gücünü bugünün genç neslinden  alan kapsayıcı bir ulusal doktrin oluşturmak" ifadelerini kullandı.
 
DYK: "Ateşkes, Türk devleti ile yaptığı meşru anlaşmaları kapsamaz"
 
Öte yandan Libya Devlet Yüksek Konseyinin (DYK) resmi sosyal medya  hesabından yayımlanan benzer bir yazılı açıklamada, "ateşkes anlaşmasının  Libya'nın Türk devleti ile yaptığı yasal anlaşmaları kapsamadığına" yer verildi.
 
Açıklamada, "BM Libya Destek Misyonu himayesinde Cenevre'de imzalanan  ateşkes, meşru yürütme makamının (Ulusal Mutabakat Hükümeti) Türk devleti ile  yaptığı yasal anlaşmaları kapsamaz." denildi.
 
Bu anlaşmanın, "meşru otorite ile gücü zorla ele geçirmeye çalışan  isyancı bir güç arasında yapılan bir anlaşma" olduğuna işaret edirek, "saldırgan  güce açık veya zımni olarak hiçbir şekilde meşruiyet tanınması anlamına  gelmediğini" vurguladı.
 
DYK, açıklamada ayrıca, bu anlaşmanın, Hafter milislerinin başkent  Trablus'a yönelik saldırında işledikleri savaş suçlarını da ortadan  kaldırmayacağına işaret ederek, özellikle Terhune kentinde bulunan toplu  mezarların sorumlusu olan suçluların adalete teslim edilmesi gerektiğini duyurdu.
 
Cenevre'de ilan edilen ateşkes anlaşması   
 
İsviçre'nin Cenevre kentinde 19 Ekim'de başlayan 5 5 Ortak Askeri  Komite toplantıları sonucunda cuma günü Libya hükümeti ile Halife Hafter  güçlerinden heyetler arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.
 
BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams,  kalıcı ateşkes anlaşması gereği ülkedeki tüm paralı askerlerin ve yabancı  savaşçıların 3 ay içinde Libya topraklarından ayrılacağını bildirmişti.
 
Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Askeri anlaşmalar kapsamında Libya'da  yürütülen eğitim faaliyetleri dondurulacak ve bu kapsamdaki eğitim ekipleri, yeni  birlik hükümeti görevi devralıncaya kadar ülkeden ayrılacaktır." hükmü yer  alıyor.
 
 Türkiye'nin Libya ile imzaladığı "Askeri Eğitim, İş Birliği ve  Danışmanlık Anlaşması" çerçevesinde, Libya ordu mensuplarına verdiği eğitim  desteği sürüyor. 

ETİKETLER

Libya Cenevre ateşkes
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.