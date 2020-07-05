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Libya'dan sert açıklama: Karşılık verilecek

AA |  05 Temmuz 2020 Pazar - 18:41 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 18:41

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, Vatiyye Askeri Hava Üssüne gece düzenlenen saldırıya uygun zaman ve mekanda karşılık verileceğini belirtti.


Nemruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaş suçlusunu  (Halife Hafter) destekleyen yabancı uçaklarla düzenlenen bu hava saldırısı, şanlı  ordu güçlerimizin sahadaki zaferini manipüle etmek için yapılan başarısız bir  girişimdir. Libya sınırları içinde önemli tesislerin hedef alınması, bazı  devletlerin meşru hükümete karşı bu saldırılara dahil olmaya devam ettiğini  göstermektedir. Bu saldırıya, uygun bir zaman ve mekanda karşılık verilecektir."  ifadesini kullandı.
 
İsminin açıklanmasını istemeyen bir Libya ordusu yetkilisi, AA  muhabirine bugün yaptığı açıklamada, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün gece kimliği  belirsiz savaş uçaklarının saldırısına uğradığını söylemişti.
 
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten yetkili, üssün hava  savunma kapasitesini arttırmak için son dönemde getirilen bazı teçhizatın zarar  gördüğünü kaydetmişti.
 
Libyalı yetkili, başkent Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki üssün,  ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı  milislerden kurtarıldığı 18 Mayıs'tan bu yana ilk defa böyle bir saldırıya  uğradığı bilgisini paylaşmıştı.

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Libya Selahaddin Nemruş Askeri Hava Üssü
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