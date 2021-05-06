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Libya'dan flaş Mısır hamlesi! Yıllar sonra yeniden başladı

AA |  06 Mayıs 2021 Perşembe - 0:58 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 0:58

Libya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 8 yıllık aradan sonra Mısır ile ortak konsolosluk komitesinin çalışmalarına yeniden başladığını ilan etti.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya-Mısır ortak konsolosluk  komitesinin, 13. oturumunu salı ve çarşamba günleri Kahire'de gerçekleştirdiği  belirtildi.
 
Açıklamada, oturumda, iki ülke vatandaşlarının vize işlemelerinin  kolaylaştırılması, giriş prosedürlerinin sadeleştirilmesi ve giriş ücretlerinin  kaldırılması konularının görüşüldüğü belirtildi.
 
Mısırlı yetkililer, 22 Nisan'da Libyalı mevkidaşları ile başkent  Trablus ve Bingazi'deki diplomatik misyonlarını mümkün olan en kısa sürede  yeniden açma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.
 

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