02 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.315 -1.04 EURO 7,7140 0.11
USD 6,8520 0.07 ALTIN 390,050 -0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

Libya'da toplu mezarlardan 5 ceset daha çıkarıldı

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 0:15 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 0:15

Libya ordusunun 5 Haziran'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtardığı Terhune şehrinde bulunan toplu mezarlardan 5 ceset daha çıkarıldı.


Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Terhune'nin güney kırsalındaki Er-Rabıt bölgesinde yürütülen toplu mezar kazı çalışmalarında, bugün 5 cesedin daha çıkarıldığı kaydedildi.
 
Er-Rabıt bölgesindeki kazılarda 10 Haziran'da 10, 28 Haziran'da ise 9 ceset ve vücut parçaları çıkarıldığına işaret edilen açıklamada, bugünkülerle birlikte bu alandan çıkarılan toplam ceset sayısının 24'e ulaştığı belirtildi.
 
Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune şehrinin Libya ordusu tarafından kurtarmasının ardından, Libyalı makamlar şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.
 
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada, Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin UCM Savcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

ETİKETLER

Libya Halife Hafter ceset
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.