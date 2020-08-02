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Libya'da sıcak gelişme! Yeni sevkıyatlar yapıldı

AA |  02 Ağustos 2020 Pazar - 18:49 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 18:49

Libya Ordusu, Rus Ulyişin kargo uçaklarıyla ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerine yeni sevkıyatlar yapıldığını duyurdu.


Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi  Dırah', AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri mühimmat taşıyan kargo tipi Rus  Ulyişin uçaklarının, dün Libya'nın orta-kuzey kesimlerinde yer alan Sirte ve  Cufra'ya beş uçuş düzenlediğini belirtti.
 
Dırah, Suriye'den, Libya'nın ikinci büyük şehri ve Hafter güçlerinin  merkezi durumundaki Bingazi'ye de Esed rejimine bağlı askerleri taşıyan iki uçuş  yapıldığını aktardı.
 
Libya ordusu, Hafter milislerine karşı 25 Mart'ta başlattığı "Barış  Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari  sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.
 
Ordu, 6 Haziran'da da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki  bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni  bir harekat başlattığı duyurmuş ve bu bölgede konuşlanmıştı.

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Libya Rus Hafter
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