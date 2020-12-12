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Libya'da sıcak gelişme! Harekete geçtiler

AA |  12 Aralık 2020 Cumartesi - 22:51 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 22:51

Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin, Sirte, Cufra ve güney bölgesine askeri yığınak yaptığının gözlemlendiğini açıkladı.


Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü Abdulhadi Dırah, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait bir askeri kargo uçağının bu sabah  Sirte'deki askeri Gırdabiyye Hava Üssü'ne iniş yaptığını söyledi.
 
Dırah, orduya bağlı güçlerin ayrıca, 23 silahlı aracın yanı sıra  cephane yüklü iki kamyondan oluşan konvoyun Cufra'dan ülkenin güneyine intikal  ettiğinin belirlendiğini aktardı.
 
Sözcü Dırah, tüm bu sevkiyatın, Hafter güçlerinin ülkede istikrar  değil, Hafter'in ülkenin başına geçmesi için savaş istediğini ortaya koyduğunu  ifade etti.
 
Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü Dırah, 9 Kasım'da  yaptığı açıklamada da Hafter güçlerinin bölgeye silah ve paralı asker  sevkiyatının sürdüğünü söylemişti.
 
Dırah, silah taşıyan bir askeri kargo uçağının, Sirte kentine bağlı  Gırdabiyye Hava Üssü'ne indiğini belirtmişti.
 
Sözcü Dırah ayrıca, ülkenin doğusundan Cufra kentine de 11 araçlık  konvoyla Suriyeli paralı asker sevkiyatı yapıldığını kaydetmişti.
 
Libya'nın orta-kuzey kesimindeki Sirte kenti ve orta kesiminde kalan  Cufra bölgesi, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete bağlı ordu birlikleri  ile darbeci Hafter güçlerinin askeri temas noktası durumunda.
 

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Libya Halife Hafter Sirte
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