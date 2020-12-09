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Libya'da sıcak gelişme! Harekete geçtiler

AA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 22:13 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 22:13

Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin, Sirte ile Cufra bölgesine silah ve paralı asker sevkiyatı yaptığını açıkladı.


Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü Abdulhadi Dırah, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin bölgeye silah ve paralı asker  sevkiyatının sürdüğünü söyledi.
 
Dırah, silah taşıyan bir askeri kargo uçağının, Sirte kentine bağlı  Gırdabiyye Hava Üssüne indiğini belirtti.
 
Sözcü Dırah ayrıca, ülkenin doğusundan Cufra kentine de 11 araçlık  konvoyla Suriyeli paralı asker sevkiyatı yapıldığını kaydetti.
 
Libya'nın orta-kuzey kesimindeki Sirte kenti ve orta kesiminde kalan  Cufra bölgesi, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete bağlı ordu birlikleri  ile darbeci Hafter güçlerinin askeri temas noktası durumunda.

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