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Libya'da sıcak gelişme! Hafter askeri yetkilerini devretti

AA |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 21:15 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 21:15

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerine girebilmek için sözde yetkilerini 3 aylığına devretti.


Halife Hafter güçlerine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya  göre Hafter, askeri birliklerinin sözde Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak  en-Nazuri'yi kendisinin yerine "başkomutan" olarak atadı.
 
Kararda, Nazuri'nin 23 Eylül Perşembe günü başlayıp 24 Aralık'ta sona  ermek üzere 3 aylık bir süre için bu görevi üstleneceği belirtildi.
 
Böylece Hafter, bir yandan 24 Aralık'ta yapılması planlanan Libya  seçimlerine hazırlanırken, öte yandan Temsilciler Meclisinin tek taraflı ve  Hafter lehine çıkardığı başkanlık seçimleri yasasına göre seçimleri kaybetmesi  halinde tekrar "görevine" dönebilecek.
 
Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru yönetim olarak  Başkanlık Konseyi ve ona bağlı Ulusal Birlik Hükümeti kabul edilirken, Konseyin  Başkanı Muhammed el-Menfi Libya Ordusunun Başkomutanı yetkisi taşıyor.
 
Ancak ülkenin doğusunu milis güçleri ve yabancı paralı askerlerle  kontrol eden Hafter, bu yönetimi tanımayarak Libya Ulusal Ordusu Başkomutanı olma  iddiasında bulunuyor.
 
Öte yandan Hafter'in siyasi müttefiki olan doğudaki Temsilciler  Meclisi Başkanı Akile Salih, Libya'daki Suheyrat Anlaşması'na ve BM'nin yol  haritasına aykırı olarak tek taraflı bir şekilde Hafter'in seçimlere girmesine  olanak sağlayan bir yasa çıkarmıştı.
 
Söz konusu yasa, Salih'in başkanlığını yaptığı Temsilciler Meclisinde  bile oylamaya sunulmadan çıkarıldığı için kanunsuz olarak kabul ediliyor.
 

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Libya Hafter seçim
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