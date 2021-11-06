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Libya'da sıcak gelişme! Görevinden uzaklaştırıldı

AA |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 23:25 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 23:25

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Başkanlık Konseyi kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.


Başkanlık Konseyi tarafından yayımlanan resmi kararda, Menguş’un  ihtiyati olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
 
Kararda, Menguş'un, "Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı  biçimde, dış politika konularında Başkanlık Konseyi ile koordinasyon sağlamadan  hareket ederek idari kuralları çiğnemesi" nedeniyle uzaklaştırıldığı ifade  edildi.
 
Menguş hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan kararda, söz konusu  soruşturma tamamlanana kadar Menguş'a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği  kaydedildi.

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Libya Necla el-Menguş Başkanlık
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