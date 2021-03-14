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Libya'da sıcak gelişme! 3 tonluk savaş kalıntılarını imha ettiler

AA |  14 Mart 2021 Pazar - 0:20 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 0:20

Libya'daki 5 5 Ortak Askeri Komitesi, Sirte ile Misrata arasındaki Ebu Gıreyn bölgesinde 3 ton savaş kalıntısı mühimmatın imha edildiğini duyurdu.


Komiteye bağlı teknik ekip, mayın, füze ve mühimmatlardan oluşan 3  tonluk savaş kalıntısını patlatarak imha etti.
 
Komitenin mayınların temizlenmesinden sorumlu üyesi Muhammed  et-Tercüman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Gıreyn'den Buveyrat'a kadar  olan bölgedeki mayınların temizlendiğini ve bu alanın güvenli hale getirildiğini  söyledi.
 
Buveyrat bölgesinden sonra es-Sittin bölgesinde de mayınların imha  edilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu ifade eden Tercüman, bu konuda komitenin  önümüzdeki günlerde toplantı düzenleyeceğini söyledi.
 
Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü General  Abdulhadi Dırah, teknik ekiplerin gelecek günlerde Buveyra'nın doğusunda mayın  tarama faaliyeti gerçekleştireceğini ve bu bölgede çok sayıda mayın bulunmasının  beklendiğini aktardı.
 
İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5 5 Ortak  Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden  heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.
 
Komite 6 Şubat'ta Misrata-Sirte yolunun açılmasına hazırlık olarak 10  Şubat'tan itibaren bölgedeki yollardan mayın temizleme faaliyetleri yürütülmesi  konusunda anlaşmış, 20 Şubat'ta da 2 tonluk savaş kalıntıları imha edilmişti.
 

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Libya Ortak Askeri Komitesi Sirte
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